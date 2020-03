Het coronavirus komt de Fifa niet slecht uit

Intussen is het coronavirus ook een prima middel om zaken onder het tapijt te vegen.

Vraag het maar aan Gianni Infantino, voorzitter van de wereldvoetbalfederatie (Fifa). Hij orakelt solidariteit bij het verschuiven van Euro 2020 naar de zomer van 2021, het moment waarop Fifa in China de nieuwe versie van het WK voor clubs zou organiseren.

Dat evenement wordt nu uitgesteld om de Europeanen ruimte voor het EK te gunnen. Ogenschijnlijk een genereus gebaar, zeker gezien de miljard euro die met de Fifa Club World Cup gemoeid is. Daarbij ­ontvangen de deelnemende Europese clubs liefst 10 tot 25 miljoen aan startgeld. Maar, zoals vaker bij de Fifa, is niets wat het lijkt.

Voor dit WK dreigde namelijk een financieel de­bacle. Medio februari stond Infantino zo met de rug tegen de muur, dat hij genoodzaakt was het gereputeerde Amerikaanse marketingbureau Raine Group in te schakelen. De problemen rond Euro 2020 waren voor de Fifa-topman daarom een godsgeschenk.

Intussen lijkt de geest uit de fles. Helemaal nu ­uitgelekt is dat de in het nauw gebrachte Infantino de Europese clubs zelfs heeft aangeboden medeaandeelhouder van het nieuwe WK te worden. De bestuurder, die solidariteit predikt, is dus bereid Europa een status aparte te geven ten opzichte van de andere vijf continenten.

Wie deze miljardendans analyseert ziet het paniekvoetbal opdoemen. Infantino waande zich als Fifa-baas onaantastbaar toen hij in 2018 via de Japanse Softbank en Arabische investeerders een aanbod van 25 miljard dollar kreeg om vijf WK’s voor clubs en vijf mondiale Nations Leagues te ­organiseren.

Twee directe concurrenten voor de onder de Uefa ressorterende Champions League en Nations League. Infantino overspeelde zijn hand met de mededeling zelf de onderhandelingen te gaan doen, vanwege de vereiste discretie. Het Fifa-congres pikte dat niet en zo stond de president weer met lege handen.

Getriggerd door de cheque van 25 miljard werd vervolgens besloten de voor 2021 geplande Fifa Confederations Cup, de traditionele generale repetitie voor het WK, in te ruilen voor een WK met 24 clubteams. Niet in Qatar, dat het WK 2022 voor ­landen organiseert, maar in China. Al snel bleek hoe het vertrouwen in de ‘zakenman’ Infantino was geslonken. De Chinese Suning Holdings Group, ­eigenaar van Inter Milaan, haakte af voor een joint venture omdat de Fifa-tender vol gaten zat. Met slechts vijftien maanden te gaan besloot Infantino daarom de hulp van de Raine Group in te roepen.

En toen was er corona. Het virus dat nu als alibi kan worden gebruikt om het WK voor clubs uit te stellen en daarmee gezichtsverlies voor Infantino te voorkomen. Tegelijk schenkt de Fifa ook nog 10 miljoen dollar aan de World Health Organization (WHO) en maakt hoon plaats voor complimenten.

Zo kan het dus ook.

Jaap de Groot schrijft wekelijks een column over sport in Het Parool.

Reageren? j.degroot@parool.nl.