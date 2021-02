Het college wist gezichtsverlies rond de cruiseterminal slim te vermijden

Corona weet niet te verhinderen dat Amsterdam zich opmaakt voor een megaproject: twee bruggen en een voetgangers­tunnel tussen Noord en de rest van de stad. Komende week zal de gemeenteraad zich buigen over de laatste ontwikkelingen, die erg gunstig zijn voor de voorstanders van verbindingen over en onder het IJ.

De gemeente omarmt het advies van de Belgische hoog­leraar Alexander D’Hooghe om twee bruggen aan te leggen: één aan de oostkant van het IJ, tussen het Azartplein en de Johan van Hasseltweg in Noord, en de andere tussen de Houthavens in West en de NDSM-werf. Achter het Centraal Station kunnen we straks door een tunnel naar Noord.

Amsterdam durft het megaproject aan, ondanks de coronacrisis, die grote gaten slaat in de begroting van de gemeente. Het belangrijkste nieuws is dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Amsterdam de ruimte geeft om een en ander uit te werken. De Javabrug strandde eerder door bezwaren van het ministerie, dat ernstige hinder vreesde voor de scheepvaart over het IJ. Die bezwaren zijn met de nieuwe bruggen van tafel.

Deze steun maakt het voor Amsterdam makkelijker straks bij het rijk aan te kloppen voor broodnodige financiering. Ook zal Amsterdam een beroep doen op de regio, want de bruggen geleiden veel forenzen sneller naar hun werk in de stad.

De raadsbrief van wethouder Marieke van Doorninck bevat nog een opmerkelijke passage: de veelbesproken cruiseterminal moet verhuizen naar de Coenhaven, vlak naast de tunnel. De aanlegplaats moet weg van de Piet Heinkade om de brug aan de westkant mogelijk te maken. Grote cruiseschepen kunnen daar niet door.

De keuze voor de Coenhaven is een breuk met het coalitie­akkoord, waarin GroenLinks, D66, PvdA en SP in 2018 nog stoer beloofden dat de terminal de stad uit zou gaan.

Die belofte kwam voort uit de behoefte van de vier partijen om een stevig standpunt in te nemen in het debat over het massatoerisme. Wat is dan beter om hét symbool van het toerisme aan te pakken: de terminal waar cruiseboten elke zomer grote groepen buitenlandse bezoekers uitbraken.

Het vorige college van VVD, D66 en SP had al een eerste stap gezet met een keuze voor de Coenhaven als de beste locatie, maar de huidige coalitie wilde daar niet aan. Een terminal in de Coenhaven is te duur, te vervuilend, draagt weinig bij aan spreiding van toerisme en is een sta-in-de-weg voor woningbouw in Haven-Stad, zo staat in het akkoord. De aanlegplaats moest maar naar Zaanstad, IJmuiden of een andere plek aan het Noordzeekanaal.

Dat was een tactische fout. Zaanstad en IJmuiden zitten helemaal niet te wachten op een terminal voor de deur. Bovendien had Amsterdam de buren niet ingelicht over de verhuisplannen, hetgeen het imago van de arrogante hoofdstad weer eens versterkte. De verhuizing raakte hierdoor in een impasse en misschien was de Coenhaven van het vorige college zo slecht nog niet.

Amsterdam moest op zoek naar een uitweg zonder al te veel gezichtsverlies.

Het advies van D’Hooghe biedt die uitweg. De Belgische hoog­leraar wijst de Coenhaven aan als de beste verhuislocatie en omdat hij nu eenmaal heeft gezegd dat zijn plan één en ondeelbaar is, kan het college zich gemakkelijk achter zijn advies scharen en terugkomen op de belofte dat de terminal de stad uitgaat. Het cadeautje uit België is door Van Doorninck opgelucht uitgepakt. Dat de coalitie eerder grote bezwaren had tegen de Coenhaven, moeten we maar snel vergeten.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? m.couzy@parool.nl.