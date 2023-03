Het Buikslotermeerplein is altijd het hart van Noord geweest

We staan op een frisse middag een openluchtprogramma te maken in de onderdoorgang van het oude bowlinggebouw op het Buikslotermeerplein. Dit doen we op initiatief van het nog te bouwen Stadspodium Noord, een verhalenhuis waar het woord centraal zal staan. Van rappers, spokenwordartiesten tot theatermakers en cabaret, iedereen wordt nu al welkom geheten in het toekomstige gebouw.

Tijdens het programma vandaag worden betrokken organisatoren en bewoners door Terra Dakota Stein – ook wel de officieuze burgemeester van Noord – geïnterviewd over het gebied en de toekomstplannen. Of zoals het tegenwoordig in beleidsstukken heet: Centrum Amsterdam Noord.

Nu is het Buikslotermeerplein altijd al het hart van Noord geweest, ik denk niet dat er veel Noorderlingen zijn die dit weerspreken. Met de komst van de metro, de hotels, de nieuwbouw en het kappen van ruim 2000 bomen bij Elzenhagen – wat een dystopisch beeld oplevert, een schande – is het hart flink verruimd: het Buikslotermeerplein is nu het gebied vanaf Elzenhagen tot aan het Baanakkerspark. Het winkelgebied begint nu al bij het metrostation Noord.

Waar de bowling vroeger de achterkant van het winkelcentrum was, is het sinds de komst van de metro en de sloop van het Waddenwegviaduct plots de poort naar het Buikslotermeerplein. Met toepasselijk kringloopwinkel De Lokatie en de markt als eerste bezoekpunten. Op deze twee plekken komt in de dagelijkse levens van Amsterdammers op vanzelfsprekende manier samen wat in ingewikkelde projectnota’s en gemeenteambities ‘circulaire economie’ wordt genoemd.

Maar als beleidsmakers en ambtenaren zulke ambities formuleren, denken ze natuurlijk niet aan deze voorbeelden. Omdat het niet des ambtenaars is om te kijken naar wat er al is. Eerder omgekeerd: negeer volledig wat er al is en doe alsof je vanaf nul als een soort groot kind met lego overal maar grote nieuwe blokken moet bouwen, dwars door al het bestaande leven en cultuur heen.

Interessant hierin is de komst van het zogeheten cultuurcluster, drie nieuwe culturele instellingen naast de Pathé, waarvan het Stadspodium straks één is. Hoe we het woord ‘cultuur’ definiëren zal veel – zo niet alles – bepalen voor de toekomst van het Buikslotermeerplein. Want als we uitgaan van alle bestaande en geleefde ervaringen binnen het gebied, is er al een cultuurcluster, namelijk de DAT!school, de Modestraat en de bowling. Maar dus ook kringloopwinkel De Lokatie, de markt, het hele winkelcentrum als ontmoetingsplek en natuurlijk alle zittende bewoners, onze verhalen en vertelvormen.

Wat ik dit gebied en het toekomstige Stadspodium wens is precies het omgekeerde: durf centraal te stellen en te vertrekken vanuit wat er al is. In de bestaande woningbouw, in de nieuwbouw, in de herontwikkeling van het winkelgebied, in de herontwikkeling van de omliggende wijken, in het maken van plannen voor nieuwe culturele instellingen, in alles.

Massih Hutak. Beeld Artur Krynicki

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.