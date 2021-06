Het begon voor Ajax in De Kuip

Het gouden jubileum werd woensdag gelardeerd met leuke documentaires en vrolijke reportages. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb die eerste Europa Cup van Ajax nooit euforisch beleefd. Dat had vooral te maken met de primeur van Feyenoord een jaar eerder, toen tegen alle verwachtingen in het favoriete Celtic werd geklopt. En Amsterdammer Rinus Israël namens de Rotterdammers als eerste Nederlander de cup met de grote oren in handen kreeg.

Neil Armstrongs eerste stap op de maan was er niks bij.

Ook als Ajacied was je trots op die onverwachte stunt, om aan te geven hoe die zwaarbevochten 2-1 er inhakte. Een Nederlandse club die de beste van Europa was, het voelde in die tijd nog als onwerkelijk.

De impact van die legendarische triomf was op 2 juni 1971 nog niet verdampt, toen Ajax in Londen Panathinaikos met 2-0 zou verslaan. Na een wedstrijd die de spanning en sensatie van Feyenoord-Celtic miste, kwalitatief niet overhield en als een vrij kleurloze editie geldt binnen de reeks van in totaal 66 gespeelde finales in de Europa Cup en Champions League.

Daar kwam ook nog het kunstje overheen dat de Rotterdammers zes dagen voor de finale op Wembley flikten. In een kletsnat Olympisch Stadion werd Ajax met 1-3 geklopt en stelde Feyenoord zo de landstitel veilig.

Vandaar dat ik de hoofdprijs van 2 juni 1971 meer als een eerste stap zie richting de finale waar Ajax zich wel in volle glorie aan de wereld presenteerde. Was op 7 december 1966 de 5-1 overwinning op Liverpool voor Nederland het begin, op 31 mei 1972 begon het in De Kuip pas echt voor Ajax. Tijdens de Europa Cupfinale op Rotterdamse bodem.

Opnieuw werd er met 2-0 gewonnen. Ditmaal van het gereputeerde Inter Milaan. Maar wat een verschil met een jaar daarvoor. Op het gras van de aartsrivaal was Ajax niet te houden en raasde, onder leiding van Johan Cruijff, negentig minuten lang over het veld. Op basis van een ongekend hoge balsnelheid, voortdurende positiewisselingen en de ene aanvalsgolf na de andere, maakte de wereld kennis met een speelstijl die twee jaar later tijdens het WK Oranje eeuwige roem zou opleveren.

Maar het begin was toch echt die meiavond in De Kuip. Een finale waar volgend jaar wel serieus bij stilgestaan moet worden. De eerste Europa Cup was leuk, maar die tweede is dé mijlpaal. De negentig minuten waarin Ajax het totaalvoetbal voor de wereld ontvouwde, een way of football waar de club sindsdien altijd mee geassocieerd is. Sterker, het is verworden tot hét kenmerk van het Nederlandse voetbal.

Feyenoord won in 1970 dan wel als eerste de Europa Cup, maar Ajax had op 31 mei 1972 de primeur van het totaalvoetbal. In De Kuip. Thuis bij Feyenoord. Op 31 mei 2022 een 50ste verjaardag om wél uitgebreid bij stil te staan.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

