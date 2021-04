Het Amsterdamse intentieboek anno 2021: geef ons festivals en feesten

De heilige Maria Magdalena heeft een drukke baan als schutspatroon van dolende vrouwen, drogisten, handschoenmakers, loodgieters en hoveniers, en zij is ook nog de naamgever van de kapel die tot een kleine tien jaar geleden te vinden was in het midden van de Spaarndammerstraat. Het was een kleine rooms-katholieke buurtsuper waar mensen uit de wijk een kaarsje konden branden of zomaar even een kwartiertje konden komen luisteren naar de stilte.

De buurt veranderde, maatschappelijk vastgoed werd commercieel vastgoed en ook het onderkomen van de vroegere Magdalenakapel wisselde onlangs weer van eigenaar. De verkopende partij prees het gebouw nu aan als een multifunctionele bedrijfsruimte met ontwikkelpotentie en hing daar een prijskaartje aan van meer dan drie miljoen euro. De gelofte van armoede, kuisheid en zuiverheid maakt geen deel uit van de basistraining in de vastgoedsector.

Met de kapel verdween ook het intentieboek uit de buurt, een schrift met een pen aan een touwtje waarin de bezoekers die dat wilden een smeekbede konden achterlaten. De bladzijden waren gevuld met de zorgen van gewone mensen: een ernstig ziek kind, een broer op het verkeerde pad, een stapel on­betaalde rekeningen. Soms werd meteen ook de oplossing aan­gedragen. Kon de grote baas daarboven regelen dat er een flinke som geld werd gewonnen in de loterij?

Het intentieboek is in onbruik geraakt, maar de functie is onmiskenbaar overgenomen door de media. Het venster op stad, land en wereld is meer en meer een podium geworden voor persoonlijke verhalen over tegenslag in al zijn verschijningsvormen. Ook hier wordt het verhaal verteld in de hoop op hulp van hogerhand: als het Opperwezen zelf geen tijd heeft om de krant te lezen of naar de televisie te kijken, dan vast wel een parlementariër, wethouder of zorgverzekeraar.

Je hoopt altijd maar dat het goed komt met iedereen, maar duidelijk is dat de to do list van de hogere machten eerder langer dan korter wordt. Wie gaat al die problemen oplossen? De komst van het virus heeft bovendien nog een hele berg nieuwe zorgen toegevoegd aan de vertrouwde misère. Wanneer krijg ik mijn prik? Wanneer gaat de universiteit weer open? Kan ik veilig knuffelen met een gevaccineerde vage bekende?

Het Amsterdamse intentieboek anno 2021: Heer o Heer, hier zijn we weer. Geef ons festivals en feesten, geef ons een vaccinatie zonder nare bijwerkingen, geef ons een open terras, geef ons een goede gezondheid, geef ons onbeperkte winkeltijd bij de Action, geef ons een kampioenschap, geef ons wilde seks met een vreemde die ons een beetje netjes behandelt, geef ons schone straten, geef ons vakantie in verre landen en geef ons betaalbare woonruimte voor iedereen.

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

