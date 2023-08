Het allesbepalende voorval van Caroline van der Plas

TINKEBELL. is een pseudoniem van Katinka.

In de brugklas zat er een meisje aan het bureau schuin voor me en haar naam was Anne. Anne was nogal uit de hoogte en voelde zich zichtbaar beter dan de rest. Haar vader was namelijk onze docent geschiedenis en hun huis stond direct naast de school. Hierdoor kwamen leraren regelmatig bij haar ouders op bezoek en had ze standaard een streepje voor. Op een dag besloot Anne dat ze geen Anne meer zou heten, maar Annebel. Iedereen vond het stom, maar ze weigerde nog naar iets anders te luisteren.

Kort daarna wilde ik tijdens de les een snorretje schilderen op een foto van een model in mijn Oilily-agenda. In mijn tas zat een potje inkt, maar ik had geen penseel. Anne wel. Dat zag ik, want haar etui lag open en het kwastje stak eruit. Dus ik tikte haar op haar rug: “Mag ik jouw penseel even lenen?” Met een groot gebaar draaide ze zich om en zei, veel te hard, waardoor iedereen het kon horen: “Ik dacht dat jij een kunstenaar was?” (Dit wist ik toen zelf nog niet, dus de opmerking was, vond ik, bijzonder.) “Dan hoor je zelf altijd een penseel bij je te hebben en krijg je het mijne niet.”

Ik vond dit zó stom en onaardig dat ik die dag besloot dat als zíj zonodig Annebel moest heten, ik dan vanaf die dag TINKEBELL. was. In hoofdletters. Met een punt erachter.

Ik moest hier deze week aan denken toen ik het boek van Caroline van der Plas las: Gewoon gezond verstand. Ze beschrijft hierin namelijk een voorval dat bepalend is geweest voor alles wat ze daarna heeft gedaan. Het betreft haar ervaring in 2004, toen ze als journalist voor het blad Meat&Meal besloot een paar dagen undercover mee te lopen in een trainingskamp voor dierenrechtenactivisten (‘Een Al Qaeda-achtig terroristenkamp’) in East Peckham.

Vooraf was ze al gewaarschuwd dat het niet zonder risico zou zijn en dat daar halve criminelen zouden rondlopen. Maar ze ging toch en volgde in het kamp allerlei cursussen over hoe je computers moest beveiligen of in kon breken zonder sporen achter te laten – kortom, alles wat je moet weten om professioneel activist te worden. Het eten was er vegan (“Gelukkig weet niemand dat ik enkele uren hiervoor een traditioneel Engels ontbijt met bacon, eieren én worstjes heb gegeten”) en Caroline was totaal in shock over hoe grondig en serieus deze mensen waren, die er niet voor terugdeinsden de wet te overtreden. Maar belangrijker nog was het inzicht dat dit niet ging ophouden. Dierenactivisme was in opmars. Dierenactivisten en de PvdD zouden doorgaan met het ‘valse frame’ dat de vee-industrie slecht was.

En zo ontstond het tegenactivisme van Caroline. Allemaal in die paar dagen. Want die arme boeren. Het zaadje voor BBB was geplant. In hoofdletters. (Zonder punt.)

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.