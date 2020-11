Herr Covid is nietsontziend en heeft hersens noch hart

Mag een mens domme beslissingen nemen?

Politici mogen dat in een democratie doen wanneer hun besluit wordt gedragen door een meerderheid.

Maar verder?

Ik bedoel, mag ik zo stom zijn om een vaccin te weigeren? Gewoon, omdat ik er bang voor ben, omdat ik denk dat we door de overheid verneukt worden, omdat ik zeker weet dat het vaccin alleen maar is bedoeld om de rijken rijker en de armen armer te maken?

Van mij mag dat, tenzij het weigeren van het vaccin door een ander voor mij levens­bedreigend is. Ook hiervoor geldt de zin die mijn vader sprak: “Iedereen moet zijn eigen billen afvegen.”

Tegelijkertijd twijfel ik, want twijfel (eigenlijk onzekerheid) is mijn eerste, tweede en derde naam.

Stel nu dat het niet vaccineren niet meteen mijn leven in gevaar brengt, maar de economie. De economie waardoor we werk hebben, geld verdienen, zieken kunnen verzorgen, noem maar op, mag ik dan het vaccin weigeren?

Ach, uiteraard. Partijen die het kapitalisme omver willen werpen zitten in de Kamer en Jehova’s getuigen weigeren al sinds jaar en dag medische voorzieningen die goed voor hen zijn.

Mensen hebben het recht op dom te zijn. En al hebben ze dat recht niet, ze zijn het toch.

Om eerlijk te zijn: als ik even in de achteruitkijkspiegel kijk, zie ik niet bepaald een fraai landschap dat zich heeft gevormd door mijn intelligente beslissingen. Integendeel. Die rivier daar bevat louter tranen van verdriet van wat ik anderen heb aangedaan en die rode gloed komt van mijn schaamte die ik achteraf voelde.

Maar mag je lieden die zich hebben laten vaccineren bepaalde prioriteiten geven? Mogen anderen (winkeliers, sportscholen, theaters, bioscopen) bijvoorbeeld om vaccinpasjes vragen teneinde ‘een schoon huis’ te houden?

Ook daarin zie ik geen kwaad.

Je niet laten vaccineren zie ik als een vorm van pacifisme.

In een oorlog heb je altijd pacifisten gehad. Zelf droeg ik vroeger ook het ‘gebroken geweertje’, want ik had een vader die een atoombom op Moskou geen gek idee vond. Communisme betekende voor hem oorlog, kampen, martelingen en liquidatie.

Pacifisme is een ideologie die alleen maar bestaat uit een moraal met lege handen.

Wij voeren nu een oorlog tegen Herr Covid. Herr Covid is nietsontziend en heeft hersens noch hart. Kortom: ‘We moeten vechten

on the beaches, we moeten vechten in the fields en in de straten, but we shall never ­surrender.’

