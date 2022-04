Henk zou weten wat de langste straat van Amsterdam is

Een paar weken geleden fietste ik door de Kerkstraat, waarover ik had gelezen dat dat de langste straat van Amsterdam zou zijn. Ik betwijfelde dat en besloot op deze plek met de quizvraag welke straat dan wel de langste straat van Amsterdam is.

Daar is, zo bleek uit de reacties die u mailde, (nog) geen echt eenduidig antwoord op te geven, al worden de Overtoom en de Haarlemmerweg meerdere keren genoemd. Een bloemlezing uit de reacties.

‘Leuke column over de Kerkstraat. Mooie herinneringen aan. Ik gok dat de Hoofdweg een langere straat is. Maar dat is waarschijnlijk puur mijn herinnering als kind. Er kwam geen eind aan.’

‘Wij denken aan de Ceintuurbaan, onderweg wel naamsveranderingen, beginnend aan de Amstel, eindigend op Frederik Hendrikplantsoen, Overtoom?’

‘Ik leef al heel lang in de veronderstelde wetenschap dat de Overtoom de langste straat van Amsterdam is.’

‘Ik denk dat de Amstelveenseweg de langste straat/weg van Amsterdam is.’

‘Langste straat, leuke vraag en het is iets dat ik mij ook weleens afvroeg, wanneer op de fiets vooral. Ik dacht binnen de Ring bijvoorbeeld aan de IJdoornlaan, die is echt lang, zeg. Denk iets van 7,5 km. Ben benieuwd.’

‘De Gooiseweg is waarschijnlijk de langste van Prins Bernhardplein tot Gaasperdammerweg. Maar mag je dit een straat noemen als er geen huizen aan staan? Zo nee, dan maakt de Pieter Calandlaan een goede kans.’

‘Het antwoord op de quizvraag zou kunnen luiden Haarlemmerweg die begint bij de Willemsbrug bij het Haarlemmerplein en eindigt bij de stadsgrens net voor Halfweg. Een groot deel is tegenwoordig de autoweg N200 maar heet daar ook nog steeds Haarlemmerweg. Als autowegen ook meedoen dan is onmiskenbaar de A10, ook bekend als ringweg, onmiskenbaar nog een stuk langer.’

‘Volgens mij is de Haarlemmerweg de langste, gevolgd door de Osdorperweg. Als het de benaming straat moet hebben denk ik aan de Marnixstraat.’

Ik mailde ook met het Stadsarchief met de vraag of daar bekend was welke de langste straat in Amsterdam was. Er kwam snel antwoord: ‘Ik weet niet hoe snel je het antwoord nodig hebt, maar ik heb hier even nagevraagd (en er zijn niet zoveel collega’s meer live aanwezig sinds corona) en van de aanwezigen weet niemand het zeker en krijg ik vooral suggesties: Haarlemmerweg, Prinsengracht, Overtoom, Rozengracht.’ Er zou worden doorgevraagd en ik zou het vernemen als er nog andere straten zouden worden genoemd.

En ik viste nog een intrigerende mail uit de spam. ‘Net wakker weet ik uit mijn hoofd al een straat (en geen weg of gracht) die langer is: de Jan van Galenstraat. Maar er zal vast wel een langere straat zijn. Vraag maar eens aan Henk, die toezicht houdt in Filah. Die heeft na zijn pensioen alfabetisch alle straten in Amsterdam afgelopen en gefotografeerd.’

Ik mailde terug of ik in contact kon komen met Henk. Tot nu toe kreeg ik geen reactie. En dus nog geen sluitend antwoord op de vraag. Het wachten is op Henk.

Wordt vervolgd.

Reageren? m.moll@parool.nl.