Helpt hersengymnastiek tegen vergeetachtigheid?

Als je veel naar de sportschool gaat of regelmatig beweegt, verbetert je conditie en neemt je spierkracht toe. Dus helemaal niet gek om te denken dat als je je hersenen flink laat werken, de kans op vergeetachtigheid of zelfs dementie op latere leeftijd afneemt. Helaas: hersenen werken toch iets anders dan spieren dus de vergelijking gaat niet op.

Er is niets verkeerds aan fanatiek puzzelen of het doen van geheugenspelletjes. De bottomline is echter dat je op den duur weliswaar beter wordt in deze activiteiten, maar je algehele geheugen er niet fitter van wordt. Toch zijn er wel andere trucjes om zoveel mogelijk je hersenen in goede conditie te houden en vergeetachtigheid te beperken.

Zo komen veel dingen die je vergeet niet zozeer door falen van je geheugen, maar vooral door het te weinig aandacht geven op het moment dat je het opsloeg in je brein. Dat is bijvoorbeeld als je niet meer op de naam van iemand kan komen. Door extra op te letten als iemand zich aan je voorstelt of zelfs een ezelsbruggetje aan de naam te verbinden, is het makkelijker deze later te reproduceren.

Sommige bekende politici hebben het herinneren van namen van mensen die ze tegenkomen tot een kunst verheven. Dat roept vaak warme gevoelens op bij mensen die zich gestreeld voelen als hun naam goed herinnerd wordt.

Geheugengoeroe Richard Restak van de George Washington Universiteit adviseert verder geheugensteuntjes in het dagelijks leven, zoals boodschappenlijstjes, uit je hoofd te leren en pas als je bijna bij de kassa bent even te checken of je niet iets vergeten bent. Ook meent hij dat is aangetoond dat je de juiste route proberen te herinneren in plaats van altijd de gps te gebruiken leidt tot een minder snelle afname van je geheugen op latere leeftijd.

Onderzoek wijst er daarnaast op dat sociale interactie een andere manier is om verschillende functies van je hersenen en zeker ook je geheugen op peil te houden. Dat zou ons even aan het denken moeten zetten met het huidige beleid om ouderen eindeloos thuis te laten wonen, wat bij afnemende mobiliteit tot extreme eenzaamheid kan leiden.

Het is ook goed je te realiseren dat je gemoedstoestand een enorme invloed heeft op je geheugencapaciteit. Van mensen die een depressie doormaken is bekend dat ze grote moeite hebben zich zaken te herinneren, maar ook als je gewoon somber of verdrietig bent is er al een effect op je vermogen dingen goed te onthouden.

Gelukkig is het wel zo dat je geheugen zich herstelt als je stemming verbetert. Overigens geldt sowieso dat een optimale fysieke conditie meehelpt je geheugenfunctie te bewaren. Die sportschool helpt dus niet alleen voor je spieren, maar toch ook voor je brein.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

