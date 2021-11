Hellema. Wie? Er is niets meer van hem in druk, een Amsterdammer nota bene

In een boekhandel bladerde ik in het nieuwe nummer van De Parelduiker.

Een literair blad. Dat ze nog bestaan.

Ik had op de middelbare school een abonnement op Bzzlletin, ons aangesmeerd door de tiran en leraar Nederlands Koopmans (in die volgorde). Ik heb ze ooit bijna allemaal weggegooid, waar ik al tientallen jaren geweldige spijt van heb.

Een seconde.

Ja, gevonden achter een stapel dikke boeken. Bzzlletin nummer 98, uit september 1982. Gewijd aan Jeroen Brouwers.

Hij schreef in dat nummer ook een stuk: Drie protokollen.

‘Ik ben geboren in 1940 en vandaag of morgen, - al kan dit best nog jaren duren, - ga ik dood.

In tussentijd heb ik boeken geschreven.

Dit is alles. Van ‘biografie’ wil ik niets weten.

De boeken die ik heb geschreven vormen mijn biografie: zij zijn de voetstappen die ik nalaat op mijn weg. Al mijn boeken zijn autobiografisch en niettemin alle gelogen, - ik schrijf dan ook niet historisch, maar literatuur: de mijne.

Ik ben de verhalen die ik vertel.’

Even de spierballen laten zien.

In de nieuwe De Parelduiker viel mijn oog op een stuk over een schrijver van wie je niet veel meer hoort - in tegenstelling tot Jeroen Brouwers, die dit jaar de Libris Literatuurprijs won voor zijn roman Cliënt E. Busken.

Hellema. (Wie?)

Een Amsterdammer nota bene. Echte naam: Alexander Bernard (Lex) van Praag, geboren op 18 maart 1921, gestorven op 19 maart 2005. In het oorlogsjaar 1943 verraden en opgepakt omdat hij onderduikers hielp, en weggevoerd naar de kampen oostwaarts.

Toen voor de Duitsers het einde naderde, moest hij vanuit concentratiekamp Flossenbürg mee op dodenmars. Hij ontsnapte.

Er volgde een werkend leven als vertegenwoordiger in textiel. Pas op zijn 61ste debuteerde hij, in een poging de oorlog van zich af te schrijven met een verhalenbundel. Een jaar later, in 1983, volgde een tweede verhalenbundel: Enige reizen dienden niet ter zake. Er volgden romans, boeken met notities, een novelle, maar die twee verhalenbundels rechtvaardigen al het schrijverschap van Hellema.

Langzame dans als verzoeningsrite is de titel van dat debuut uit 1982. Harde, meedogenloze, puntgaaf geschreven literatuur waaruit niet valt te ontsnappen.

Zijn werk staat bij mij in de kast, ik heb de verhalen vaak herlezen. (Vooral De moord op dr. Haack, en Ontmoeting, weerzien, afscheid, het verhaal over zijn vader.)

Veel is er over zijn leven niet bekend. Ook Hellema viel samen met zijn literatuur. Wat Brouwers hierboven in 1982 schreef, zou een tekst van Hellema geweest kunnen zijn. Het had als credo zo voorin Langzame dans als verzoeningsrite gestoken kunnen worden.

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat hij werd geboren.

Er is geen straat naar deze literator vernoemd.

Er is niets meer van Hellema in druk.

In De Parelduiker wordt hij uit de vergetelheid gerukt met het mooie stuk Slijpen aan een ruwe steen van Rob Luckerhof.

Maar wie leest er nog literaire bladen?

