Heks Susan Smit denkt zelfstandig, ze moet dus wel kwaad in de zin hebben

Susan Smit is een heks, las ik in de PS van afgelopen weekend. En voor u nu direct heel hard tegen uw krant schreeuwt dat het toch niet nodig is om Susan Smit zo uit te schelden, wil ik u er even beleefd op wijzen dat het gegeven dat ‘heks’ voor de meesten een scheldwoord (alleen voor vrouwen) is nogal een (voor)oordeel blootlegt.

Deze negatieve connotatie is, zo las ik zowel in als tussen de regels van het artikel, geen onbekend gegeven. Noch voor Susan Smit zelf, die haar woorden uiterst zorgvuldig koos, als voor de schrijver van het stuk, Vera Spaans, die haar scepsis – ‘Wat vinden uw kinderen eigenlijk van uw spirituele kant?’ ‘En uw man?’ – moeilijk wist te verbergen.

Wat ik las was een interview dat aan alle kanten was opgebouwd met voorzichtigheden. En de reden waarom laat zich raden. Want wat als mensen zouden denken dat Susan Smit een of ander spiriwappie was? En wat als mensen zouden vinden dat Vera Spaans te veel mee zou gaan in het idee dat voorspellende dromen zouden bestaan?

Zéker als vrouw met een carrière in de ‘serieuze wereld’ moet je oppassen nooit in een dergelijke hoek gedreven te worden. Susan Smit verwijst in het stuk niet onterecht naar de heksenvervolgingen. Heksenhaat is niets anders dan vrouwenhaat. Wat heeft geleid tot femicide. Toen, en in zekere zin vandaag nog steeds. In de haarvaten van hoe cultureel gezien naar vrouwen wordt gekeken, zit immers nog steeds de gutfeeling dat het haast niet anders kan dan dat een zelfstandig denkende vrouw kwaad in de zin heeft.

Terwijl hekserij feitelijk niets anders dan de leer van de natuur en de elementen is. Het is het serieus nemen van waarnemingen door alle zintuigen.

Zelf volg ik al een aantal jaren cursussen handlezen bij (ook heks) Joyce van Nispen. En ik kan niet anders zeggen dan dat wat ik daar heb geleerd mijn leven heeft verrijkt. In één oogopslag kan ik al bepaalde eigenschappen aan iemands handen aflezen. Heel handig wanneer ik in mijn eentje op reis ben en snel moet inschatten of ik mensen kan vertrouwen.

Toch betrap ik me met regelmaat op een uitspraak die Susan Smit ook deed in PS. Namelijk: ‘Ik vind mezelf helemaal niet zweverig. Ik ben heel aards.’ En vervolgens ga ik dan uitleggen dat elementen van het handlezen ook in de medische wetenschap worden gebruikt. Bijvoorbeeld om bij baby’s het syndroom van Down te herkennen. Zie je wel, totáál niets mystieks en de heren die er voor hebben gestudeerd, zeggen het ook.

Jezelf en je kennis kleiner maken om geloofwaardiger over te komen. Dat is omgekeerde logica die nog veel te vaak wordt gevolgd door vrouwen in deze door mannen gedomineerde wereld.

