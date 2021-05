Hegemonie, tot PSV en AZ wat gerichte investeringen doen

Mei 2015. “Zeventien punten achterstand op PSV, wat een afgang. In Europees verband is het al jaren niks. Het voetbal lijkt nergens op. Ajax stelt niets meer voor.”

Mei 2016. “Haha, de titel binnen handbereik en het dan in het zicht van de haven zó verprutsen, nota bene tegen degradant De Graafschap. Het podium voor de huldiging stond al klaar! Nou, dan verdien je het ook niet. Hoogmoed komt voor de val.”

Mei 2017. “Leuk, zo’n Europa Leaguefinale, maar wel kansloos verloren. En dan ook nog beweren dat de Europese campagne de club de titel kostte. Typisch Ajax, zo onsportief. Feyenoord was gewoon stabieler en beter.”

Mei 2018. “Wéér geen kampioen. Afgeschminkt in de kampioenswedstrijd van PSV. De Ligt, Van de Beek, Frenkie de Jong, Ziyech, ze worden hopeloos overschat. De oorlog win je er niet mee.”

Mei 2019. “Ajax kampioen en meteen weer een grote mond, terwijl in de Champions League alles meezat en ze werden gematst tegen PSV. Zonder die goedkope VAR-penalty had ik het nog moeten zien.”

Maart 2020. “Belachelijk dat Ajax de eerste plaats toegewezen krijgt, want ze schopten al weken geen deuk meer in een pakje boter. AZ zou zéker kampioen zijn geworden. Saved by the bell, Lucky Ajax!”

Mei 2021. Ajax schijnt, na de tweede landstitel in zeven seizoenen, de eredivisie ontgroeid te zijn. ‘Hegemonie’ is het jargonwoord du jour. Een groot Nederlands dagblad vraagt zich in chocoladeletters af: hoelang blijft dit nog leuk?

Vriendjes toch, wat een defaitistische apekool. Zijn we werkelijk zo ver gekomen dat wíj dat moeten komen zeggen? Zullen we er voor de lol eens samen van uitgaan dat PSV en AZ met een paar gerichte investeringen weer titelkandidaten zijn? En dat Ajax dit seizoen gewoon uitzonderlijk goed presteerde?

Het lollige is namelijk dat dat waar is én voor iedereen leuker. Win-win, noemen we dat. Zullen we het eens een zomertje proberen?

