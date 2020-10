Heel wat Russen hebben zich al laten inenten met het Spoetnik V-vaccin

Beeld Artur Krynicki

Onze twee oudste zonen Tom (32) en Pjotr (27) spelen met hun vriendenteam in een Moskouse voetbalcompetitie. De meeste spelers van de teams waar ze tegen spelen, zijn ex-profs of jongens die dat niveau nét niet hebben gehaald. Wedstrijden worden rechtstreeks uitgezonden via YouTube en het winnende team gaat naar huis met een prijs van 500.000 roebel.

Deelname leek voor onze jongens aanvankelijk iets te hoog gegrepen: hun team eindigde roemloos op de laatste plaats. Dankzij het play-offsysteem kwam er echter een nieuwe kans en bereikte hun team zowaar de achtste finale.

Deze week mochten ze weer opdraven en wel tegen de nummer drie van de competitie, tegen wie ze tijdens een eerdere ontmoeting nog met 6-1 het schip in waren gegaan.

Langs het veld was het gezellig druk met cameramensen, fotografen en tientallen fans van beide elftallen. Ik was de enige aanwezige met een mondkapje.

Sinds juni mag in Rusland weer gesport worden, zowel bij de profs als amateurs. Dat voelt wat ongemakkelijk, want ook hier dendert de tweede golf inmiddels behoorlijk voort. Met name vanuit de provincies komen steeds meer beelden van patiënten die in de gangen of trappenhuizen van hospitalen liggen.

Afgezet tegen de tienduizend positieve tests per dag in het kleine Nederland, vallen de zeventienduizend gevallen die dagelijks in heel Rusland worden verwerkt nog wel mee. Met bovendien dagelijks een half miljoen uitgevoerde testen, hebben de Russische autoriteiten een behoorlijk inzicht in het verloop van de epidemie.

Er is voor veel Russen wel wat voor te zeggen om het gewone leven zoveel mogelijk te laten doorgaan, zeker na de harde lockdown van het voorjaar. De economische ravage die die periode heeft achtergelaten, is door de vele lege etalages en te huur staande panden nog steeds heel zichtbaar.

En dan is er natuurlijk het Spoetnik V-vaccin, dat langzaam maar zeker wordt uitgerold in het hele land.

Ik ken inmiddels al heel wat Russen die zich hebben laten inenten. Zo ook Tom’s beste vriend Renat. Voor een Spoetnik-kuur zijn twee shots injecties nodig. Na de eerste voelde Renat zich een dagje niet zo lekker en had hij lichte verhoging. Na het tweede shot voelde hij precies niks en inmiddels zou Renat al flink wat opgebouwd moeten hebben, die hem niet meer vatbaar maken voor Covid-19.

Hoewel veel Russen wantrouwig blijven over mogelijke bijwerkingen, wil het Kremlin voor het einde van dit jaar al een zo groot mogelijk deel van de bevolking gevaccineerd hebben.

Op het voetbalveld ontrolde zich intussen een spannend duel, dat met 4-2 gewonnen werd door onze jongens. Een mirakel. Hossend en zingend trok het team over het veld.

Met mijn mondkapje op hield ik gepaste afstand.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.