Hebt u geen vaccinatie? Dan hebt u pech als in dit ziekenhuis geen plek is

Het kan zijn dat deze column achterhaald is als u hem leest. Alles verandert zo snel.

Maar stel, de boodschap wordt inderdaad om de ­bioscopen, zoals het OMT voorstelt, om vijf uur ’s middags te sluiten.

Topidee?

Topidee!

Dan kunnen de coronakids op de open blijvende scholen, als het ze daar nog niet gelukt is alle andere kids te besmetten, hun werk ­afmaken tijdens het kindermatinee, waarna ouders, opa’s en oma’s, familieleden en oppassen ook allemaal snel besmet raken. (Over die bioscopen en kindermatinees gesproken: de bioscopen gaan zich met volle kracht richten op de middagprogrammering – dit is elk jaar voor hen sowieso al een toptijd wat jeugd­publiek betreft, vanwege de sinterklaas- en kerstfilms; twee middagvoorstellingen gaan moeiteloos voor 17:00 uur, op woensdag drie, in het weekend nog meer. )

Zo bereiken we in een mum van tijd die good old groepsimmuniteit – die we als politici ­natuurlijk allemaal zeiden niet te willen, maar die in de praktijk de beste oplossing blijkt; zie, bijvoorbeeld, Engeland.

Hoe noemen ze dat ook alweer? O ja, het ­virus moet ‘rondgaan,’ alsof het een dansje ­betreft. (‘En rond en rond en rond/ het virus maakt ons straks gezond.’)

Alleen lost dat het acute zorgprobleem niet meteen op.

Maar ook dat is simpel te regelen: net als steeds meer landen verplichten we de zorg­medewerkers gevaccineerd te zijn, op straffe van ontslag, en leggen we diezelfde verplichting op aan de zorgvragers: u bent welkom in het ziekenhuis en op de ic, indien u bent ­gevaccineerd. Zo niet, dan krijgt de planbare zorg voorrang op u. Vervelend, inderdaad, en we zullen ons uiterste best doen om u te helpen mocht er toch nog plek zijn in het ­ziekenhuis of op de ic, maar indien dat niet het geval is, dan heeft u pech gehad.

Zo verdeel je de zorg eerlijk en simpel – code zwart is niet nodig, evenmin als al die afwegingen in eindeloze scenario’s (ouderen versus jongeren, ligduur, dik versus dun et cetera), waarop nu zo hectisch wordt geoefend.

Zeker, dat kost doden, maar die doden hadden hun lot eenvoudig kunnen ontlopen door op tijd te kiezen voor vaccinatie – terwijl kiezen geen optie is voor de hart- en kankerpatiënten.

U ziet, ethiek verandert snel onder de druk der omstandigheden. De moraal wordt begrensd door de noden van het eigen lichaam.

Een hoogwaardige beschaving geeft een ­decadente moraal. We kunnen niet meer sterk zijn, het lijden is uitgegumd.

Ik vrees de toekomst.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.