Hebben we dan helemaal niets geleerd van de valse start van de vaccinatiecampagne begin 2021?

Opnieuw is ­Nederland het allertraagste jongetje van de klas met het uitrollen van boostervaccinaties tegen het ­coronavirus. Hoe is het in ­hemelsnaam mogelijk dat ons land, met een goed georganiseerde gezondheidszorg en ­pakhuizen vol vaccins, ver ­onderaan het lijstje van landen met boosterprikken bungelt en Turkije, Uruguay en de Dominicaanse Republiek al twintig keer meer van die vaccinaties per duizend inwoners hebben ­toegediend?

Hebben we dan helemaal niets geleerd van de valse start van de campagne begin 2021? Amsterdamse huisartsen kunnen het al niet meer aanzien en nemen gelukkig zelf het heft in handen om hun kwetsbare populatie te beschermen.

Het gaat ook niet om een kleinigheidje. Een groep ouderen en kwetsbare mensen blijkt na een dik half jaar minder effect te hebben van de aanvankelijke vaccinatie en we weten inmiddels dat een boostervaccinatie hun weer volledige bescherming biedt tegen ernstige ziekte. Dat zal een snel en gunstig effect hebben op de huidige coronapiek in ziekenhuizen. Desondanks is die campagne opnieuw niet vooruit te branden.

En in plaats van dat verantwoordelijke bazen aan de slag gaan om die vaccinaties zo snel mogelijk op de rit te krijgen, gaat alle energie naar het ontwijken van verantwoordelijkheid en het wijzen naar anderen. De ­minister wist niet hoe snel hij de ­Gezondheidsraad de schuld moest geven van een te laat ­v­erschenen advies, maar werd al snel pijnlijk gecorrigeerd toen bleek dat die raad al in september had geadviseerd de voor­bereidingen voor de boosters te starten.

En zo zei de hoogste baas van de GGD – die in september nog had gezegd ‘er helemaal klaar voor te zijn’ – parmantig op ­televisie dat niet kon worden ­begonnen, omdat er twee weken tussen de derde coronaprik en de influenzavaccinatie moest zitten. Medisch gezien klink­klare nonsens. Vervolgens ­veranderde hij van tactiek en hoorden we hem afgelopen week in een talkshow klagen dat er een personeelstekort bij de GGD was.

Hoezo personeelstekort? Ja, als je je wederom verlaat op een superingewikkeld systeem met per post bezorgde brieven, een telefonisch afsprakencircus met overbezette lijnen, onhandige planning en daardoor op veel plaatsen uitgestorven vaccinatiecentra, terwijl hoogbejaarden thuis op de post zitten te wachten, dan zal het niet zo hard gaan met die boosters.

Waarom niet een eenvoudig systeem, waarbij per leeftijds­categorie mensen met hun ­corona-app – waarin immers persoonlijke gegevens en ­eerdere vaccinaties staan – ­zonder afspraak naar vaccinatiecentra kunnen komen? Waarbij je op internet in real time kunt zien waar het druk en waar het rustig is.

Je hebt toch waarachtig geen parlementaire enquête nodig om tot de conclusie te komen dat de verantwoordelijke ­beleidsmakers en uitvoerders wederom hopeloos falen? Maar het gaat er niet om wie de schuld heeft en loze beloftes helpen ook niet. Snelle actie en resultaat, dat is nu het enige wat ertoe doet.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.