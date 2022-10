Hebben de soldaten geen last van corona?

Gisteren wederom een Moderna in m’n arm laten prikken. En net als de vorige keer voel ik me weer beroerd.

Hoe zit dat in het Russische en Oekraïense leger? Hebben ze daar geen last van corona? Hoe kan dat? Moeten die soldaten niet geprikt worden? Ik snap het niet. Zou ik, zoals ik me nu voel, in staat zijn tot vechten? Nee, ik zou dan in m’n brits willen liggen, geen gesodemieter aan mijn hoofd. En zeker geen lawaai van kanons­kogels.

In het begin zagen we Poetin nog aan een witte tafel uit Alice in Wonderland zitten. We speculeerden dat de coronavirusdeeltjes domweg te moe zouden zijn om van zijn generaals naar Poetin te kruipen, maar tegenwoordig zien we de Russische opperbevelhebber gezellig vergaderen met al zijn vrienden en is er geen sprake meer van corona-angst. Ook werd aan het begin van de oorlog gemeld dat Poetin ernstig ziek zou zijn, maar daar merken we niets meer van. Oorlog maakt hem vermoedelijk gezond. Trouwens, Zelenski noch Biden, Macron noch Rutte zie je met mondmaskers voor.

De enige die, tamelijk overdreven zelfs, zich aan de coronaregels houdt, is president Xi van de Volksrepubliek China. Zijn beleid rond c­orona – meteen maar een hele stad van een miljoen inwoners afsluiten als iemand besmet is – heeft iets eng machtswellustigs. Alsof hij wil laten zien: ik ben sterker dan jij, corona­virus, en daar heb ik zelfs grote economische verliezen voor over. Op het Volkscongres hadden al die vijfduizend leden een mondkapje voor, maar juist Xi weer niet.

Dictators willen constant bewijzen hebben van hun uitzonderlijkheid, hun macht. Poetin zit alleen aan zo’n grote tafel, zijn generaals op afstand. Xi is de enige van de vijfduizend zonder mondkapje. Het heeft altijd iets kinderachtigs.

Ik herinner me nog dat veertig meter hoge beeld van Saddam Hoessein, dat hij van zichzelf had laten neerzetten. Een beeld kan best ontroerend zijn, een bescheiden portretje op je graf of zo, maar bij leven een beeld van veertig meter hoog van jezelf laten oprichten, is iets waarbij niemand zijn lachen kan inhouden.

Ondertussen lig ik in bed en vecht mijn ­weerstand tegen het virus, geholpen door het Modernaleger.

Op YouTube en Twitter zie ik nog wat oorlogshandelingen. Veel ontploffingen, veel tanks en soms dwaalt een hond tussen de ­troepen door. Hij kwispelt. Is zich nergens van bewust. En lijkt blij door schuldig landschap te lopen, als de hoofdpersoon in een schattig kinderboek.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.