Heb je problemen met Timmermans? Frans does not care

Een vriend stuurde me een berichtje: ‘Awesome dit! #exitpoll’. Ik begreep niet goed wat hij bedoelde, ik stond op de veerpont en bereidde me voor op alweer zo’n overwinningsspeech vol boreale uilenkreten of anders op een glunderende Mark Rutte, die zou beweren dat het goede populisme van het verkeerde populisme had gewonnen, en nog eens zou herhalen dat het rondtwitteren van filmpjes van extreemrechtse figuren nu eenmaal niet goed was voor de stabiliteit van het provinciebestuur in Zuid-Holland.

Maar nu bleek plots de PvdA de grootste partij. Dat moest een links complot zijn, klonk het geschokt op Twitter. Tja. Dan wel een complot dat om onverklaarbare redenen tijdelijk stil had gelegen. Om precies te zijn sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 1998, toen we nog betaalden met de gulden waar sommigen zo verbeten naar terugverlangen. Of vooruit, sinds de Gemeenteraadsverkiezingen van 2006 dan, toen Britney Spears nog niet onder curatele stond.

Het was kortom alweer even geleden dat ze bij de PvdA konden juichen op een verkiezingsavond en zelden moet de winst zo zoet hebben gesmaakt. Je wordt voortdurend bespot door andere linkse partijen, waar ze hun leider tot ‘de Nederlandse AOC’ bombarderen, om vervolgens hun linkse collega’s smakeloos af te fikken. Je wordt genegeerd door talkshows, die al sinds 2002 in een chronische kramp zitten en daarom hijgerig de kans aangrijpen om een showdebat van rechts en uiterst rechts te faciliteren. En de experts dichten je weinig winkansen toe.

Maar als je er goed over nadenkt, was deze uitslag wel degelijk te voorspellen. De manier waarop velen al maanden, of eigenlijk jaren, inhakken op Frans Timmermans, lijkt verdacht veel op de verbeten manier waarop ter linkerzijde op Trump en Baudet wordt ingebeukt.

De ergernis die Timmermans losmaakt, komt grotendeels voort uit het feit hij zich niet verontschuldigt voor wie hij is. Dat hij geen enkele moeite doet zijn grote ego of ijdelheid te verhullen. Ja, Frans is ijdel, hij spreekt zeven talen en hij staat graag op de voorgrond, in het volle licht.

Heb je daar problemen mee? Frans does not care. De spot en hoon die hem ten deel valt, zal hem een worst wezen, ja: in zekere zin heeft uitgerekend dit boegbeeld van het linkse establishment heel goed begrepen waarom rechts zo vaak verkiezingen wint. Je hoeft helemaal niet door iedereen leuk gevonden te worden, integendeel. Je moet je domweg niet in de verdrukking laten dringen. De aanval is de beste verdediging.

Wat je verder ook van Timmermans vindt – het is bijvoorbeeld de vraag of iemand die al zo hoog bij de EU zit, voor verandering staat – hij heeft als een van de weinigen een stevige, inhoudelijke campagne gevoerd. Hij heeft zijn ideeën en idealen voor Europa uitgedragen. Niet met showdebatten, niet door met pathetische filmpjes zijn linkse concurrenten af te fakkelen. Nee: door vanuit autonomie te werk te gaan.

En als je dat doet, als je onvermoeibaar je eigen verhaal vertelt en daarmee stad en land afreist, dan bestaat er een kans dat je op een dag weer een keer als winnaar uit de bus komt. Dat de wereld ontdekt dat mensen die zichzelf de hele dag schreeuwend ‘het volk’ noemen, niet voor de hele bevolking spreken. Dan blijkt misschien dat er nog een heleboel mensen zijn die heus bereid zijn op een sociaaldemocratisch, pro-Europees verhaal te stemmen. Allemaal natuurlijk geen reden om triomfantelijk achterover te leunen, maar het was al zo lang geleden: er even van genieten mag best.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij heeft een wekelijkse column in de krant.

