‘Heb je de poedersuiker op je boodschappenbriefje geschreven?’

Ze stond voor het keukenraam met het briefje in haar hand.

Het was mistig.

“De poedersuiker!” hoorde ze vanuit de kamer.

“Vergeet je de poedersuiker niet?”

Haar man.

“Nee, schat,” zei ze.

“Oliebollen zonder poedersuiker lust ik niet.”

Oliebollen zonder poedersuiker lust ik niet, deed ze hem geluidloos na. Met een vertrokken mond.

Oké, dacht ze, de boodschappen.

‘Wel van Van Gilse!” riep hij.

“Die van het huismerk is niet zo lekker,” zei ze zacht, vlak voor hij het echode.

Ze hoorde hoe hij moeizaam uit zijn stoel kwam. Met zijn versleten knieën. Om het haar nog een keer te zeggen.

Hij kwam de keuken in.

“Heb je het op je briefje geschreven?” vroeg hij.

“Er mankeert niets aan mijn geheugen,” zei ze.

“Ik ken je toch,” zei hij. “Je neemt altijd alleen maar mee wat op je briefje staat.”

“Poe-der-sui-ker,” zei ze en gaf hem bij elke lettergreep een tikje op zijn neus.

“Schrijf het nou effe op,” zei hij wrevelig, en hij veegde met zijn hand over zijn neus.

Ze trok haar jas aan. Pakte de boodschappentas van het haakje bij de deur.

“Vergeet je het niet?”

“Nee. Poedersuiker.”

“En een fles port. Niet die goedkope, hè?”

“Staat op het briefje,” zei ze.

“Wou je de poedersuiker nou toch niet op je briefje schrijven?” zei hij.

“Er mankeert niets aan mijn geheugen,” zei ze.

“Weet je nog van de kattenbrokken,” zei hij.

Nu moest ze toch even lachen.

“Tot straks,” zei ze.

Ze ging de deur uit.

“Poedersuiker!” riep hij haar nog na, maar ze was al om de hoek verdwenen.

In de supermarkt werkte ze haar boodschappenbriefje af.

Kippenpoten.

Runderbouillon.

Port.

Ze overwoog even toch de goedkoopste fles te kopen, maar bedacht zich. Ze vond die duurdere zelf ook lekkerder.

Servetten.

Ze kwam door de gang met de koffie en de houdbare zuivel.

Langs de poedersuiker.

Ze hield halt, liep een stukje terug.

Ze pakte een bus poedersuiker.

Zette die in haar mandje.

Dacht even na.

Vroeger maakte ze zelf de poedersuiker. Op de manier van haar moeder. Met een klein beetje citroenschil erdoorheen. En een tikje kaneel.

Maar dat vond hij niet lekker.

En zij had toegegeven aan de poedersuiker die uit een bus kwam. Van Van Gilse.

Er verscheen een glimlach op haar gezicht.

Ze pakte de bus weer op.

Zette de poedersuiker terug in het schap.

Ze liep naar de groente- en fruitafdeling en legde een citroen in haar mandje.

Ze rekende de boodschappen af.

Grinnikend liep ze terug naar huis.

