Haters zullen moeten concluderen: Kaag is een betere strateeg en onderhandelaar dan zij dachten

Zou de kerstgedachte bij mij vroeg zijn begonnen? In elk geval zou het hier afbranden van het regeerakkoord voelen als een luie, routineuze en voorspelbare exercitie. Natuurlijk: ook ik heb harde, kritische noten te kraken over dit regeerakkoord. Maar als ik nu al moord en brand schreeuw, krijgt latere, inhoudelijke kritiek volgens mij een repetitieve klank, die wegvalt in de eigen echoput.

De magie van Rutte is weliswaar al even uitgewerkt, de magie van het bikkelharde oordeel over hem is dat evengoed. Als een grijsgedraaide plaat, vol gespeelde verontwaardiging. ‘Dat deze man, na dit alles, nog altijd stevig op het pluche zit: een schande!’ Ja-ha: dat weten nu wel. Maar hij zit er dus wel. En dat zeg ik nota bene als iemand die hier regelmatig snoeihard over Rutte oordeelt, en die dat zonder twijfel ook nog meermaals zal doen.

Maar vandaag niet. Er is na veel clownerie eindelijk een kabinet geformeerd. Fijn, werd tijd. En tja: we hebben een (centrum)rechts kabinet dat bestaat uit drie rechts/conservatief/liberale partijen, en één progressief-liberale partij. Dan is dit onder aan de streep wel zo’n beetje wat je van een regeerakkoord kunt verwachten. En eerlijk is eerlijk: dan is het op behoorlijk wat vlakken zelfs nog wel een tandje progressiever en socialer.

In dat opzicht mag dit akkoord beslist een indrukwekkende prestatie worden genoemd van Sigrid Kaag, die met haar 24 zetels een flinke stempel wist te drukken op alle gebieden die zij in haar campagne nadrukkelijk op de voorgrond plaatste. De haters die haar de afgelopen maanden al hadden afgeschreven als een amateur op het Binnenhof zullen moeten concluderen dat Kaag wellicht toch een betere strateeg en onderhandelaar is dan zij dachten.

En nee: daarmee wil ik allerminst zeggen dat dit akkoord grotendeels aansluit bij mijn eigen idealen. Alleen al van de beschamend magere compensatie voor studenten die een basisbeurs misliepen, draait mijn maag om. Van mij mag het allemaal veel linkser, en de tijd vraagt daar ook om, maar moet ik dat verwachten van een centrumrechts kabinet?

Mijn ergernis richt zich meer op de plichtmatige filmpjes waarin linkse leiders met stemmige gezichten heel matig woede staan te acteren. ‘Dit deugt niet, dat deugt niet. Hoe is dit allemaal mogelijk, in dit land?’ Links is dol op de zorg, de kunst, het onderwijs, de vluchteling, het klimaat. Het moet allemaal ambitieuzer, beter, socialer. En ja: dat vind ik dus ook.

Maar laten we vooral niet vergeten dat de linkse partijen bij de verkiezingen zelf bedroevend hebben gescoord. In een tijd van grote sociale ongelijkheid is het ze nog niet gelukt om een deuk in een pakje boter te slaan.

Desalniettemin blijven de leiders gewoon zitten. Met nog altijd bedroevende scores in de peilingen en geen enkel uitzicht op verbetering. Ik zou ze aanraden de woede wat meer op zichzelf te richten, en zich de vraag te stellen of zij wel degenen zijn die de noodzakelijke grote ommekeer kunnen bewerkstelligen. Hun gratuite woede over Ruttes vierde regeerakkoord kan me eerlijk gezegd even gestolen worden.

