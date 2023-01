Hart, lever of nieren: elk land heeft zijn eigen lievelingsorgaan

In het Italiaanse dorpje waar ons vakantiehuisje staat houden de buren een oogje in het zeil en geven gevraagd en ongevraagd advies over het onderhoud van de tuin en tomatenplantjes of de verzorging van olijfbomen. In ruil daarvoor word ik regelmatig door de dorpsgenoten gevraagd even te kijken naar hun suikerziekte, pacemaker of hoge bloeddruk.

Afgelopen maand voelde een buurman zich niet goed en was ervan overtuigd dat er iets mis was met zijn lever. Dat denken Italianen trouwens al heel snel want een groot deel van alle kwalen en ongemakken schrijven zij toe aan de lever. De Italiaanse lever-obsessie is opmerkelijk want Italianen zijn tamelijk bescheiden drinkers in vergelijking met de buurlanden, terwijl het land wel de grootste wijnproducent van de wereld is.

Het is een illustratie van het gegeven dat elk land zo zijn eigen favoriete orgaan kent. In Frankrijk worden vooral de nieren verantwoordelijk gehouden voor een zwakke gezondheid. In Parijs kun je op elke straathoek je nierfunctie laten controleren en worden diverse vitaminepreparaten en andere huismiddeltjes aanbevolen om de ‘kracht van de nieren’ te stimuleren.

Duitsers daarentegen zweren bij de bloedsomloop. Ze houden niet op te klagen over hun Kreislauf, die opspeelt als het buiten warm is, bij sporten of bij stress. Ook zijn ze ervan overtuigd dat bepaalde diëten goed zijn voor hun bloedsomloop en zijn er diverse oorden waar je een tijdje kunt kuren om de Kreislauf weer op het rechte pad te krijgen.

Het lievelingsorgaan van Nederlanders is zonder twijfel het hart. We hebben onze hele ziel en zaligheid aan ons hart verbonden, een tikje jammer voor een simpel hol orgaan dat niet veel anders doet dan dommig bloed rondpompen. Waar we op vrijwel alle gebieden de minste medisch specialisten hebben van Europa, zitten we met het aantal cardiologen aan de top. Nederland is ook Europees kampioen wat betreft het aantal dotterbehandelingen per hoofd van de bevolking, ongeveer anderhalf maal meer dan België en het dubbele van Engeland. Cynici zullen opmerken dat het één wellicht met het ander te maken heeft.

De verschillen in voorliefde voor organen binnen Europa zijn net zo groot als de bereidheid organen af te staan voor donatie. Zo worden in Spanje en Frankrijk naar verhouding driemaal zoveel transplantaties uitgevoerd met organen van overleden patiënten als in Nederland. Waarschijnlijk een reflectie van onze achterlopende wetgeving over orgaandonatie en wellicht tekortschietende voorlichting in de samenleving. Aan de andere kant is Nederland absoluut Europees koploper in het doneren van organen tijdens het leven, bijvoorbeeld aan een familielid of vriend.

Het is wellicht één van de leukste dingen van Europa dat we in alle landen zo verschillend denken en handelen. Natuurlijk prima om steeds meer Europees samen te werken maar laat dat in hemelsnaam niet ten koste gaan van deze mooie diversiteit.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.