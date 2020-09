Hard nodig: de vereftejapanisering van Amsterdam

Vorige week ging ik naar de Efteling en in mijn hoofd gebeurde wat altijd gebeurt wanneer ik daar ben: ik krijg ideeën. En die ideeën, opmerkelijk genoeg, zijn dezelfde ideeën die ik ook krijg wanneer ik in Japan ben. Terwijl de Efteling en Japan zich voor zover ik weet niet door elkaar hebben laten inspireren. Toch is er overlap en die benoem ik graag even en dan neem ik u daarna mee naar mijn voorstellen voor ons Amsterdam (om mee te beginnen. Want dit ­lijken mij zaken die je na landelijke implementatie uiteindelijk wereldwijd wil doorvoeren. Ik noem het vereftejapanisering).

1. Er klinken overal muziekjes. Zowel in de Efteling als in Japan komen klassiekachtige deuntjes uit lantaarnpalen, bomen en zitobjecten, zoals bankjes of plastic paddenstoelen.

2. Alle communicatie is positief. Alles is goed nieuws. Of het nu een verzoek is om je afval weg te gooien of de bewegwijzering. Alles heeft een glimlach.

En nu. Stel dat er op de Wallen zachte, rustige, klassieke muziek uit de lantaarnpalen zou komen. Probeer je in te beelden wat dat zou doen met de atmosfeer. Of, wanneer je verbeeldingskrachttechnisch niet zo sterk bent: test het uit. Loop daar (of elders) eens een rondje met oordopjes klassieke muziek in.

Een wereld van verschil. Voeg er eventueel vogelgeluidjes aan toe en het contrast met de mindset van dronken Britse toeristen is zo groot dat ze uit verwarring ineens de prachtige stads­architectuur gaan zien en gaan waarderen.

Ook op locaties waar geen Britse toeristen zijn kan muziek een enorme belevingsoptimalisatie veroorzaken. Stel je voor, je woont ergens in een nieuwbouwwijk in Noord – of we zijn drie maanden verder en we zitten in een volgende lockdown en alles is ellende en je hoofd zit vol zorgen – en wanneer je ’s avonds laat rondloopt klinkt Mozart heel zachtjes door de straten. Zacht genoeg om het binnenshuis niet te horen, maar voldoende om je gemoed standaard drie stresslevels te doen zakken.

Wat zou dit doen met de geestelijke gesteldheid van ons allen? Hoe groot zou het effect daarvan zijn op onze gezondheid?

Ondertussen staan in de parken en in het centrum nu overal van die grote, lichtgevende ­borden: PAS OP. CORONAMAATREGELEN. HOUD 1,5 METER AFSTAND.

Niet echt vriendelijk. Zelfs zonder tekst in hoofdletters zien die borden er afstotelijk en onaardig uit. Dat zouden ze in de Efteling en in Japan heel anders aanpakken: met vrolijke poppetjes, al dan niet met lichtgevende mondkapjes op. En wat te denken van die 358 omleidingen in de stad? Als we die nou eens vrolijk zouden communiceren? Met dansende pinguïns op zevenmijlslaarzen met discolichtjes bijvoorbeeld?

Ik zie u twijfelen. Maar vergis u niet: van vrolijkheid, optimisme en klassieke muziek is nog nooit iemand slechter geworden.