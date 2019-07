‘Halveer project Zuidasdok, maak een stadsweg van de A10’

Begin juni werd er nog gewerkt aan delen van het Zuidasdok. Beeld ANP

Het project Zuidasdok verkeert in grote problemen, de kranten staan er vol mee. De kosten lopen uit de hand en de aannemers hebben de voorbereidingen stilgelegd. De minister hoopt op een snelle oplossing, maar die zal onvermijdelijk neerkomen op extra geld, in combinatie met drastische bezuinigingen. De vraag is dan waarop kan worden bezuinigd zonder essentiële schade aan te richten.

In zo’n situatie moet je terug naar de doelstellingen: waarom doen we het ook alweer? De hoofddoelstellingen van Zuidasdok zijn, kort gezegd: het verbreden van de snelweg, opdat er meer auto’s overheen kunnen, en het verbeteren van het station. Er moet een perron bij, met twee extra sporen, de perrons moeten breder, er zijn meer roltrappen en liften nodig.

Probleem is dat het station klem zit tussen de rijbanen van de snelweg. Daarom moet de verbrede snelweg een stukje ondergronds worden gebracht, ongeveer tussen de Amstelveenseweg en de Europaboulevard.

Kan dat niet anders? Professor Hennes de Ridder suggereert om de snelweg op palen te zetten, op de manier van de Westrandweg in het Havengebied. Eerder bepleitte ook Sander Groet in Het Parool een soortgelijke oplossing. Als die palen voor de verhoogde snelweg precies op de plek van de beoogde tunnels komen te staan, dus aan weerszijden van de huidige dijk, kan het ontwerp voor het nieuwe station ongeveer hetzelfde blijven.

Dit idee heeft als bezwaar dat de barrière­werking van de dijk wordt vergroot: de dijk wordt visueel verbreed, zeker als er ook nog hoge geluidsschermen bovenop moeten komen. Precies om deze reden zijn dergelijke oplossingen altijd van de hand gewezen. Wel zal de bezuiniging ongetwijfeld groot zijn.

Nieuwe buitenring

Ik denk dat het beter is om ervan uit te gaan dat het verbreden van de A10 als doelstelling is ­achterhaald. Eerder heb ik in Het Parool al betoogd (Het Parool, 20 december 2014) dat de ringweg A10 tot een stadsautoweg moet worden ontwikkeld. Nu de stad groeit, komt de A10 immers steeds meer midden in de stad te liggen. In het verleden is iets dergelijks ook gebeurd met de ring Marnixstraat–Weteringschans, de ring Stadhouderskade–Nassaukade en de ring Amstelveenseweg–Hoofdweg.

Het autoverkeer dat om Amsterdam heen moet, kan naar de nieuwe buitenring: de A9-A5, vijf jaar geleden door Tijs van den Boomen aangeduid als A11. Deze A11 wordt inmiddels verbreed in de Bijlmer (Gaasperdammerweg) en binnenkort ook in Amstelveen. De A10 moet dan bij de Zuidas juist niet breder worden.

Eenvoudige aanpassing

De A10 als stadsautoweg zien maakt een eenvoudige aanpassing van het project Zuidasdok mogelijk: de noordelijke rijbaan kan gewoon blijven liggen en alleen de zuidelijke rijbaan moet onder de grond om het station ruimte te geven op de plek waar de auto’s reden. Er is dan betrekkelijk weinig nieuw ontwerpwerk nodig, want het bestaande plan wordt voor de helft uitgevoerd.

De hiermee bereikte besparing is groot. Juist de noordelijke tunnel is duur en moeilijk te maken, omdat er aan die kant weinig ruimte is: die tunnel moet tussen de dijk en de gebouwen van Akzo en het WTC worden ingeperst. Deze oplossing steunt de toekomst van het gebied en vergroot de barrièrewerking niet, wat reden genoeg is om ervoor te kiezen.