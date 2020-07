Halsema zal president Trump, vermoed ik, begrijpen

Het doet mij pijn dat ik de coronacijfers in Amerika zie oplopen. De viroloog Anthony Fauci, de Amerikaanse Jaap van Dissel, zie je met de dag wanhopiger worden. Op zijn waarschuwingen wordt gereageerd alsof het grappen zijn. Spreekt hij over ‘afstand houden’, dan beukt het publiek elkaar op de schouders, adviseert hij een mondmasker, dan zetten ze die voor hun ogen en spelen ze blindemannetje, en schreeuwt de dokter ten einde raad om thuis te blijven bij klachten, dan niezen ze nog eens in elkaars gezicht.

“Als dit zo doorgaat,” zei Fauci gisteren, “dan gaan we naar de honderdduizend besmettingen per dag.”

Waarom willen zo veel Amerikanen zich niet aan de regels houden? Die reden ken ik en is precies de reden waarom ik van Amerika hou.

De vrijheid. De vrijheid je niks te laten zeggen. Je droom te dromen terwijl de overheid je niet te veel op de vingers kijkt.

Maar dat rotvirus vreet niet alleen je lichaam kapot, maar ook je vrijheid. Je wordt gedwongen te luisteren en daar heb je geen zin in. Dat ben je ook niet gewend. Zelfs de president luistert niet echt naar zijn adviseurs en doet wat hem goeddunkt.

Je kunt stellen dat je door die houding anderen in gevaar brengt en dat blijkt.

Hier is de moraal niet veel anders. Voor een belangrijke demonstratie is men best bereid anderen in het gevaar te storten. Al die demonstranten, onder wie onze burgemeester, zullen president Donald Trump, vermoed ik, dan ook begrijpen.

Anders dan wij – en eigenlijk bewonder ik dat ook – durven Amerikanen grote risico’s te nemen. Ze weten misschien hoe gevaarlijk het virus is, maar kennen geen angst.

Vrijheidsdrang zonder angst is een aantrekkelijke combinatie voor het virus, maar gek genoeg ook voor een groot deel van de Amerikanen. De sterksten zullen winnen.

De rest sterft uit. Darwin in actie, hoe verschrikkelijk ook.

Als er honderdduizend besmettingen per dag komen, heb je ook pakweg tussen de duizend en vijfduizend doden per dag.

Wanneer gaat de wal dan het schip keren?

Dokter Fauci is wanhopig. “Het gaat onherroepelijk fout!” riep hij bij CNN.

“Hou toch afstand!” roep ik tegen de tv.

Maar de volgende beelden betreffen weer ‘een belangrijke demonstratie’ die CNN even­eens met grote opwinding uitzendt.

Tja…

Ik weet dat het niet populair is to love ­America, maar ik wil America great again.

