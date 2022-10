Halsema ontdoet zich beetje bij beetje van deze vergelijking

Burgemeester Femke Halsema had woensdag warme woorden over voor haar voorganger Eberhard van der Laan. Precies vijf jaar geleden overleed hij, de oud-burgemeester die als volksheld zijn laatste adem uitblies en hoopte dat zijn stad de ‘lieve stad’ blijft die het is. Een ereplek komt hem nu toe in de stad, waar een brug, straat, gebouw of plein zijn naam zal dragen.

Bij het aantreden van Halsema in 2018 werd ze regelmatig vergeleken met Van der Laan. Een oneerlijke vergelijking. Van der Laan was Van der Laan en Halsema is Halsema. Beetje bij beetje lijkt Halsema, de eerste vrouwelijke burgemeester, zich van de vergelijking te kunnen ontdoen.

Waar Van der Laan en Halsema elkaar wel in gevonden zouden hebben, is de weerstand tegen hun plannen rondom de openbare orde en veiligheid. Van der Laan stond met regelmaat woedend tegenover de gemeenteraad of andere belanghebbenden, vaak buiten het zicht van de pers, als hij zijn zin niet kreeg.

Halsema ervaart nu vergelijkbare weerstand bij de invoering van haar Aanpak Binnenstad. Twee grote plannen heeft ze om de overlast waar bewoners mee kampen tegen te gaan: ze wil dat er een wietverbod voor toeristen komt en sekswerkers moeten van de Wallen verdwijnen en ergens in de stad ondergebracht worden in een erotisch centrum.

Maar vorige week hield de gemeenteraad vrijwel unaniem het wietverbod tegen. Deze week werd bovendien duidelijk er vanuit allerlei hoeken weerstand is tegen het erotisch centrum: ondernemers en stadsdelen zien het niet zitten, maar ook binnen het college schijnen de meningen uiteen te lopen.

In januari hoopt Halsema alsnog drie mogelijke gebieden voor zo’n centrum bekend te maken. Ze weet daarbij ook: een shortlist betekent dat er al heel veel lichten op groen moeten staan, want anders is het bij voorbaat een kansloze missie.

Ergens in Zuidoost of bij Sloterdijk wordt als de meest realistische optie gezien. De gemeente heeft hier veel goedkopere grond, er kan snel ontwikkeld worden en er wonen relatief weinig Amsterdammers in de buurt. Maar zitten prostituees te wachten op een afgelegen gebied? Een tippelzone Theemsweg 2.0? Wat vindt de gemeenteraad als deze discussie echt van start gaat?

Nog twee jaar heeft Halsema in haar termijn als burgemeester, met mogelijk verlenging van zes jaar. Haar ambitie spat ervan af als het aankomt op de aanpak binnenstad. Vergeleken met Van der Laan – toch nog een vergelijking – is ze een grotere idealist. Ze zit hier niet alleen om burgermoeder voor de Amsterdammer te zijn.

Het ligt ook niet in de aard van deze burgemeester om haar termijn uit te zitten zonder ambities te verwezenlijken. Maar als een wietverbod en erotisch centrum niet lukken, welke grote ideeën blijven er dan nog over voor Halsema?

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.

