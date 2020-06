Half Nederland roept om haar aftreden, maar Halsema blijft

Herinnert u zich de ophef over burgemeester Van der Laan die bij een demonstratie voor homorechten een regenboogketting droeg?

Natuurlijk niet. Er was geen ophef. Mensen vonden het prachtig.

Voor Femke Halsema gelden andere wetten. Ze was nauwelijks als burgemeester voorgedragen of hysterisch rechts had al een petitie tegen haar benoeming. Sindsdien liggen ze, aangevoerd door actie­krant De Telegraaf, hitsig in de struiken te wachten tot ze Halsema kunnen betrappen, desnoods op het maken van een tosti ananas. Elk uitglijdertje zullen ze uitvergroten tot misdaad tegen de menselijkheid.

Niet dat ze stellingname tegen zulke misdaden toejuichen. Want als de burgemeester bij een anti­racismedemonstratie een button draagt met 1873, het jaar waarin de slavernij daadwerkelijk eindigde, dan zien ze dat als een grove, politieke provocatie.

Dat hoeft niemand te verbazen, in een land waarin de favoriete politicus van veel Halsemahaters een man is die met veel warmte over onze koloniale periode praat. Een burgemeester die een button draagt waaruit blijkt dat ze geen fan is van de slavernij, dat is toch iets anders dan een politicus die uren dineert met Jared Taylor, een man die zichzelf rassenrealist noemt en die schaamteloos pleit voor vrijwillige segregatie en het belang van een ‘white homeland’.

Met zo iemand kun je vast gezellig keuvelen over de boreale, niet homeo­pathisch verdunde, dominant blanke toekomst. Daarover boos worden heet ‘demonisering’. Of ’linkse indoctrinatie’, net zoals de 1,5 metersamenleving, dat zou hysterische, door Soros betaalde staats­propaganda zijn. Tot de vreedzame antiracisme­betoging natuurlijk. Toen was iedereen die al weken met Excelsheets van thuis­virologen stond te wapperen, agerend tegen het nieuw normaal, plots enorm begaan met de strikte volks­gezondheidsregels.

Ook talkshow Op1 confronteerde Halsema met bakken selectieve verontwaardiging en gespeelde gezagsgetrouwheid, nota bene bij het zogenaamd rebelse en verschillige BNNVara. Mede afkomstig van een presentator die hiervoor jarenlang de baldadige jakhals uithing.

Hij en zijn collega Willemijn Veenhoven probeerden de burgemeester voortdurend woorden in de mond te leggen en trakteerden haar op pathetische zinnen als ‘Ik voel me hier niet veilig bij als Amsterdammer’. De dag erna zouden hun collega’s alweer met talkshowverslaafde Ab Osterhaus praten over hoe we straks veilig met honderden mensen in een vliegtuig kunnen zitten.

Erik Dijkstra sloot af met de mededeling dat nu het echte onderwerp kwam. “Black life matters,” zei hij, in plaats van Black Lives Matter. De slogan waarover het al dagen ging, verkeerd uitgesproken. Geen verspreking, gewoon het zoveelste teken van de onverschilligheid, het gebrek aan werkelijke, intrinsieke belangstelling of fijngevoeligheid rond het thema waar het echt om had moeten gaan.

Je zou het bijna vergeten: er had een krachtige, historische, vreedzame demonstratie tegen racisme plaatsgevonden. De burgemeester had de enorme opkomst onderschat. Ze besloot echter om een vreedzame antiracismebetoging naar aanleiding van politiegeweld niet te beëindigen met ferme politiedruk.

Ze maakte moeilijke afwegingen on the spot, in overleg met een minister die haar daarna doodleuk voor de bus gooide om zijn eigen hachje te redden. Na de demonstratie verstopte ze zich niet in een bunker, zoals sommige presidenten doen, nee: ze kwam op landelijke televisie kalm en beheerst uitleggen waarom ze had gehandeld zoals ze had gehandeld en gaf haar foute inschatting openlijk toe.

Ze gaf twee sensatiezoekers een lesje staatsrecht. Ze was soeverein. Toch roept half Nederland nu om haar aftreden. Maar onze burgemeester gaat helemaal nergens heen. Ze blijft.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij heeft een wekelijkse column in Het Parool.

Reageren? j.fretz@parool.nl