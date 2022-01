Half één ’s nachts en ineens gaat het in de raadzaal over het paard van Sinterklaas

Het is laat op de avond. Nacht eigenlijk. De hele dag is ze al aanwezig, maar het woord heeft ze niet genomen. De spreektijden raken snel op en ze weet dat elke minuut telt. Maar nu is haar moment. Het is 00.22 uur woensdagnacht.

Haar naam is Anke Bakker, raadslid van de Partij voor de Dieren. Dierenwelzijn is het onderwerp. Bakker heeft moties ingediend. Zo wil ze de paardenkoets als toeristisch vervoer uit het centrum terugdringen. De paarden krijgen te maken met stressvolle verkeerssituaties en het paardenwelzijn moet zwaarder wegen dan toeristisch plezier.

Om haar heen in de vergaderzaal is het leeg. De meeste kleine partijen laten helemaal verstek gaan. CDA’er Diederik Boomsma is wel aanwezig. Volgens hem valt het allemaal wel mee. “Mevrouw Bakker weet helemaal niet hoe dieren zich voelen. Paarden die een koets trekken, vermaken zich prima.” Om daaraan toe voegen: “Ik heb zelf ook paard gereden, die vinden dat alleen maar leuk om op pad te gaan.”

Eerst iemand verwijzen dat ze niet weet hoe dieren zich voelen, om daarna zelf uit te leggen dat ze zich prima vermaken als ze een koets trekken. Vreemde redenatie van het raadslid.

Bakker wil ook dat subsidies aan evenementen met dieren stoppen. Ze wordt gesteund door GroenLinks-raadslid Jenneke van Pijpen, ook nog aanwezig in de zaal. Met name de subsidieverlening van 100.000 euro aan Jumping Amsterdam, het jaarlijkse paardenevenement in de RAI, wil ze tegen het licht houden.

De motie is door de raadsleden met wetenschappelijke cijfers onderbouwd. Ruim 83 procent van de sportpaarden heeft één of meerdere verwondingen in of om de mond als gevolg van het bit. Tijdens wedstrijden leidt dit soms tot bloedende monden. Paarden horen vrij te bewegen, niet te springen.

Boomsma vindt de ophef maar overdreven en maakt de vergelijking met zichzelf. “Voor mij is het misschien ook niet ‘natuurlijk’ om hier de hele avond tot laat in deze zaal te zitten. Ik zou ook liever door het bos gaan rennen.”

Wat volgt, Boomsma zegt het met een stalen gezicht, is dat de linkse partijen volgens hem hiermee ook het paard van sinterklaas willen afpakken. Afblijven!

Het is inmiddels 00.45 uur en dat is te merken bij Van Pijpen. In plaats van het CDA-lid duidelijk te maken dat het paard van Sinterklaas van iedereen is en Jumping voor de elite, maakt ze de fout mee te gaan in de spin van Boomsma. Natuurlijk is het paard van de Sint heilig. Nergens in de motie gaat het hierover. Bakker, die zolang gewacht heeft, hamert er nog maar een keer op: lees de motie, dáár staat dat het over springende paarden bij de RAI gaat waar bobo’s op afkomen.

Boomsma, bekend van goede inhoudelijke argumenten, is deze nacht niet de Boomsma van de afgelopen jaren. Ergens is het te begrijpen, gezien de peilingen die weinig goeds voor CDA voorspellen. Nul zetels en geen terugkeer na de gemeenteraadsverkiezingen.

Is dit het paard van Troje dat ervoor zorgt dat zijn toekomst in de raad verzekerd is?

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

