Had ik dit troostrijke gedicht maar gekend toen opa stierf

De eerste keer dat ik iemand van dichtbij zag rouwen, was toen mijn moeder haar vader verloor. Mijn opa had na een hersenbloeding nog een paar weken kunstmatig slapend in een ziekenhuisbed doorgebracht en zij had dag en nacht aan zijn zijde gezeten. Na zijn overlijden was ze thuisgekomen met een paar van zijn bezittingen in een tasje en ogen vol verdriet. Ik keek toe hoe haar schouders zich kromden en dacht: hoe troost je iemand met dit verlies?

Het is jaren later en ik weet het nog steeds niet. Op de radio hoor ik de laatste weken een campagne voorbijkomen, over dat je niet over de dood heen moet praten maar er juist erover.

“Wat helpt jou nou voornamelijk?” vraag ik een collega.

We zitten in de trein. Ze rouwt al tijden om haar overleden broer. Een rouw die ik van afstand heb meegekregen.

“Poëzie,” antwoordt ze, “muziek is te lastig.”

Ze is even stil en we kijken naar het voorbijschietende landschap.

“En berichtjes van vrienden,” vervolgt ze.

Elke keer als ik haar hierover spreek, lopen mijn ogen vol. Er zit een bepaalde schoonheid in haar rouw, ze lijkt haar rouw de ruimte te geven. En dat in een maatschappij die van je verwacht het toch snel weer weg te stoppen. Om toch rap weer de dagelijkse gang van zaken op te pikken. Na een paar weken, maanden hoogstens, is er nauwelijks nog iemand die erover begint. Terwijl verlies toch vaak met je meebeweegt, het verdwijnt nooit echt.

We rouwen allemaal op onze eigen manier. We gaan de volgende dag alweer werken of willen een jaar later nog in bed blijven liggen, met de gordijnen dicht en de herinneringen als een dekbed over ons heen getrokken. We praten er met iedereen over of alleen met onszelf. We spreken nog dagelijks tegen onze doden, bouwen altaren in huis of staan alleen een keer per jaar stil bij de sterfdag. We brengen wekelijks bloemen naar het graf of willen alleen vooruitkijken.

Ik wou dat ik het troostrijke gedicht van Edward van den Vendel, ‘Wat je moet doen als je moeder huilt’, had gekend ten tijde van het overlijden van mijn opa.

Ga

naast haar zitten,

tegen haar aan geschoven:

je armen van onder tot boven

dicht op die van haar.

Laat het praten maar aan vaders over,

aan vriendinnen en aan zussen,

en je hoeft de tranen ook niet

van haar slapen af te kussen,

je hoeft niets te begrijpen,

niets te vragen.

Je hoeft haar alleen maar te schragen –

Schragen, dat betekent dus steunen,

met je lichaam dus.

Als ze voelt dat ze eventjes op je mag leunen

spoelt er een beetje gedoe

uit haar hoofd (…)

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl