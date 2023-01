Haat en wraak stromen als water door een gedemoraliseerd volk

De Russen willen de Oekraïners demoraliseren.

Demoraliseren is een woord als een vloek. Het zou beschaafd zijn het niet te gebruiken.

Maar de Russen vloeken graag.

“We gaan de Oekraïners demoraliseren.”

Je erkent dat ze een moraal hebben die je niet zint. Die moraal moet kapot. En zodra je dat indrukwekkende zeslettergreperige woord hebt uitgesproken stuur je raketten en bommen op ze af. Bijvoorbeeld naar Dnipro.

Vooral kinderen stierven. Die zijn inderdaad goed voor de moraal. Wat zou een volk zijn zonder kinderen? Een dood volk. Een volk dat geen behoefte meer heeft aan een moraal.

Demoraliseren – verbrand en verpulver de moraal door kindermoord te plegen, het volk in de kou te zetten en ze uit te hongeren.

Het is naïef.

De ouders, grootouders, neven en nichten die in leven blijven – de totale vernietiging lukt namelijk nooit – zullen elke dag een toverdrank weten te bereiden uit haat en wraak. En er komt een dag…

Op de hoofden van Poetin en zijn generaals staan prijzen.

Het is voor hen onmogelijk nog rustig door te leven. Al kan men ze niet pakken, ook zij hebben ouders, kinderen, grootouders, neven en nichten.

Haat en wraak stromen namelijk als water door een gedemoraliseerd volk.

Poetin hoopt op een strenge winter. Hij geniet van het lijden van zijn broedervolk. Dat is een gevaarlijke psychiatrische stoornis. Maar de Russische psychiaters zijn het met hem eens en genieten eveneens van dit lijden. Niemand sluit Poetin op. Geen psychiater zet de generaals in een inrichting. Als ik een bom laat vallen op een flat met een grote hoeveelheid kinderen, dan ben ik ‘een verwarde man’ of een ‘fundamentalist’ en word ik opgesloten, maar daar laat men de krankzinnigen de moraal bepalen.

Het verbaast mij elke dag weer.

Waarom krijgen deze krankzinnigen geen trauma van het lijden dat ze anderen aandoen en waarom hebben de ouders, grootouders, neven en nichten van die omgekomen kinderen dat wel?

Het laat zien dat al die woorden voor psychiatrische aandoeningen lege begrippen zijn. Je kunt nog zo moordlustig zijn, nog zo’n sadist, schizofreen of paranoïde, het maakt niet uit als men je die goede moraal toedicht. Dan zijn stoornissen fraaie eigenschappen die de mensheid zogenaamd vooruit helpen.

Mentale gezondheid bestaat niet. Dat geldt voor degeen die demoraliseert en voor degeen die gedemoraliseerd wordt.

Ik merk het bij mezelf.

Als Poetin vermoord zou worden zou ik dat niet erg vinden.

Zou ik juichen?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.