Haar ‘foute’ opa wist alles beter. Net als de buurman die nu Poetin verdedigt

Ze dacht toen ze het nieuws over Oekraïne hoorde aan haar grootvader die in de oorlog ‘fout’ was geweest. Daar werd destijds over gezwegen en de hele familie was naar een ander gedeelte van het land verhuisd, waar niemand verwijtende blikken had of rotopmerkingen maakte.

Haar grootvader was al zestig jaar dood en toch kon ze hem nog goed voor de geest halen. Een lieve man die voor haar plaatjes van honden uitknipte die zij in een schrift plakte.

Later hoorde ze van haar vader wat een schoft opa eigenlijk was geweest. En nadien had ze altijd gedacht: heb ik zijn genen?

Ook was ze bang geweest dat een van haar kinderen opa’s karakter had en nu was ze bang dat een van haar kleinkinderen iets naars had geërfd, want die bleef maar oorlogsspelletjes op zijn computer spelen en genoot als hij weer wat kapotgeschoten had.

Haar moeder had nooit iets willen weten van de misdaden van haar vader en zei alleen maar: “Hij had de verkeerde vrienden.”

Haar buurman zag ze langs haar raam lopen. Die vond ze raar en soms vervelend, hoewel ze altijd beleefd tegen hem glimlachte. Ze had hem horen oreren hoe Oekraïne door de Russen onder de voet zou worden gelopen, dat die Zelenski een clown was en Rutte een misdadiger die voor een tribunaal berecht zou moeten worden.

Was opa ook zo’n man? Waarom dachten buurman en opa altijd dat zij het beter wisten dan anderen? En waarom wilden zij anderen daarvan overtuigen en twijfelden ze nooit?

Waarom twijfel ik altijd? vroeg ze zich af. Ze schaamde zich voor het antwoord: omdat ik mezelf niet zo slim vind. Haar man had eens gezegd dat dat niet zo was. “Je durft niet te laten zien dat je intelligent bent.” Nee, ze begreep veel niet.

Was opa slim? Volgens haar vader niet en die had ook met hem gebroken. Waarom dacht opa zoals hij dacht?

Ze ging naar buiten om boodschappen te doen. Bij het bankje was haar buurman aan het praten met iemand die ze niet kende. Ze hoorde: “Poetin wordt onderschat. Hij doet het eigenlijk best goed.”

“Heb je dat filmpje van dat kindje gezien dat ’s ochtends nog leefde, lachte en vrolijk was, en even later was gedood door een Russische bom?” wilde ze zeggen. Maar ze hield haar mond en knikte vriendelijk naar beide heren.

‘Misschien zijn dat mijn grootvaders genen.’

