Haar dochter in een roze jurk naar de afscheidsdienst? Nee, dat kon niet

Haar kinderen, negen en elf, zaten keurig aan tafel hun boterhammen te eten. Zelf kon ze al dagen niets naar binnen krijgen. Omdat ze niet wilde laten zien dat ze niets at, scharrelde ze wat in de keuken. Borg een lepel op, verplaatste de bus met suiker, deed de boter in de koelkast.

“Hoe laat komen opa en oma?” vroeg Igor.

“Die staan bij de kerk,” zei ze.

“Waarom komen die niet hier?”

“Ze worden opgehaald door oom Yvan.”

“Mam, mag ik mijn roze jurk aan?’’ vroeg Elena.

Ze antwoordde niet. Roze... in een kerk… nee, dat kon niet. Maar ze kon het niet verbieden. Het leek haar het beste om de vraag niet te beantwoorden. Waarom kon het eigenlijk niet?

Igor had z’n ontbijt op en ging achter z’n computer zitten. Elena ging op de bank liggen en deed de televisie aan. “Doe de televisie uit,” zei ze tegen haar dochter, “of doe hem zachter...”

Haar dochter deed niks en bleef naar het scherm kijken.

Het was iets te veel geluid, zeker als Igor zijn spelletje aan het spelen was. Dus ging ze naar haar slaapkamer. Daar was de wereld nog niet veranderd. “Het is hier nog vorige week,” dacht ze, “ik moet straks opruimen. Alles moet uitgezocht en weg.”

Ze wilde heel even op haar bed liggen, want wat was ze moe. “Ik wil niet dat het verandert. Ik wil dat het hier vorige week blijft.”

Ze viel in slaap.

Op een gegeven moment ging de deurbel.

Het was Yvan, haar broer. Igor had hem open gedaan. Yvan struinde de slaapkamer in en zei: “Waar ben je!”

“Hier,” zei ze versuft, “ik was in slaap gevallen.”

“Iedereen maakt zich zorgen.” Hij pakte meteen zijn telefoontje en appte dat alles goed was.

Met moeite stond ze op.

“Mam, mag ik chocola mee?” vroeg haar dochter,

Ze vond alles goed.

Ze ging voor de spiegel staan en greep naar haar make-up. Maar ze twijfelde. “Ik wil er niet mooi uitzien.”

“Je moet echt opschieten, hoor,” zei haar broer. Hij hielp de kinderen in hun jasjes, zag een kam en haalde die door hun haren.

“Moet jij ook niet even je haar...?” zei hij tegen z’n zuster.

Ze schudde haar hoofd, deed haar gewone jas aan en zei: “Kom, laten we gaan.”

Igor pakte de hand van zijn oom en Elena die van haar moeder.

“Duurt het lang, mam?” vroeg Elena.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

