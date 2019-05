Guitig nieuwtje: stemmen op de PvdA

Als de PvdA een verkiezing verliest is de partij nooit te beroerd om een commissie in te stellen, liefst onder leiding van een oud-bewindspersoon à la Margreeth de Boer, om de nederlaag minutieus door te lichten. En dan ‘conclusies te trekken’. Niemand heeft wat aan die conclusies, die worden ook onmiddellijk vergeten, maar de gifbeker wordt tot de laatste druppel leeggedronken – met de nodige sociaaldemocratische zelfhaat.

Maar nu er eindelijk weer eens verkiezingen zijn gewonnen, vind ik dat de partij zichzelf óók een commissie moet gunnen. Want: wat er nu ineens goed gegaan?! Ik stel voor dat Lutz Jacobi voorzitter wordt, dan wordt het sowieso amusant.

In het verkiezingszaaltje van de geluksvogels leek men totaal verrast door de goede uitslag. Ik had hem eerlijk gezegd al zien aankomen. Zelf heb ik lang geleden besloten nooit meer op de PvdA te stemmen, omdat de partij mij altijd ergert bij te veel macht. Maar gisteren, op de dag van de verkiezingen, had ik twee vrienden én mijn moeder gesproken, die los van elkaar zeiden: ‘Weet je wat ík heb gestemd? PvdA!’ – op een toon alsof het een enorm guitig nieuwtje was. Blijkbaar, concludeerde ik, vinden de links angehauchte mensen in mijn omgeving het nu wel weer genoeg met die alsmaar verdergaande afkalving van dat eens zo machtige bolwerk, en heeft het medelijden het inmiddels gewonnen van de ergernis – in elk geval besloten zij om weer eens ouderwets voor hun vergane liefde te kiezen.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel mededogen voelde toen ik Lodewijk Asscher op de radio geïnterviewd hoorde worden, in jubelstemming na de uitslag. ‘Meneer Asscher’, zei de interviewer, ‘twee jaar geleden was u nog de to-tá-le loser van de Nederlandse politiek, en nu DÍT!’

Asscher was niet eens een béétje van z’n à propos toen hij ‘de to-tá-le loser van de Nederlandse politiek’ werd genoemd – de goeierd heeft al zoveel beledigingen over zich heen gehad dat hij deze niet eens opmerkte, en blijmoedig gaf hij alle credits aan Frans Timmermans.

Als Lutz Jacobi een rapport gaat schrijven over de winst van de PvdA zal ze wel bij Fransje Timmermans uitkomen. Zelf zou ik haar ook nog willen adviseren onderzoek te doen naar Frits Pelt, de kastelein van Timmermans’ favoriete café in Heerlen. Waar de altijd gewoon gebleven eurocommissaris graag in een schuimend blondje hapt. Over die kastelein is een verkiezingsspotje gemaakt, waarin hij zijn beroemde klant onder meer ‘een bevlogen Europeaan’, ‘integer’ en ‘kundig’ noemt. Ik vond het filmpje zelf nogal gratuit, maar juist daarom zal het Nederlandse volk er wel van genoten hebben.

En dus een hartelijke felicitatie voor de PvdA, voor Frans Timmermans én voor Frits Pelt, we verheugen ons op het jubelrapport van Team Lutz Jacobi!

Gijs Groenteman (1974) is schrijver, presentator en journalist. Wekelijks schrijft hij voor Het Parool een column. Lees al zijn bijdragen in het archief.

