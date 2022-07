Gronings gas is misschien toch niet zo’n slecht idee

Europa kampt met een enorm gasprobleem door de oorlog in Oekraïne, maar wat kunnen we eraan doen?

Dr. Roland Kupers, onafhankelijk VN-adviseur op het gebied van klimaatverandering en complexiteitwetenschapper, stelt dat we het niet gaan redden met alleen maar een beetje besparen op ons gasverbruik. Hij betoogt dat Nederland de Groningse gaskraan zo wijd mogelijk moet heropenen, want alleen daarmee kunnen we voor de komende drie jaar het Europese gastekort oplossen, onafhankelijk zijn van Poetin en tijd kopen om groenere oplossingen te bedenken voor de lange termijn. De aardbevingsrisico’s zijn daarbij beperkt en overzichtelijk, meent hij.

Ik vind het een verrassend, tegendraads en daarom moedig standpunt van de heer Kupers. Zelf was ik tegen de heropening van het Groningse gasveld vanwege het risico op de aardbevingen en omdat het geen vorm van groene energie is, maar nu worden er wel hele grote risico’s genomen door de EU met betrekking tot onze energievoorziening. Er bestaat een kans dat we in de winter zonder gas zitten, dat mensen verplicht worden minder te gebruiken of dat de armeren het niet meer kunnen betalen.

De EU-lidstaten spraken deze week af dat ze 15 procent gaan besparen op hun gasvraag, omdat Rusland de energievoorziening voortdurend als wapen gebruikt. Hoe ze dat willen bereiken, is niet duidelijk.

Nu denken veel lidstaten erover na om op grote schaal vloeibaar aardgas te importeren vanuit Qatar, Amerika en Nigeria. De NOS berichtte recent nog dat allerhande Europese delegaties de afgelopen maanden op bezoek kwam in Qatar om zo levering van het zogeheten lng, vloeibaar aardgas, veilig te stellen. Oftewel: we gaan van de ene schurkstaat naar de andere. Daarbij: “Als je dit doet moet je je 20 jaar vastleggen in contracten en dat druist in tegen onze wens om onze fossiele afhankelijkheid af te bouwen. Bovendien is het duurder dan in diezelfde tijd zon- en windenergie bouwen. We zijn een dief van onze eigen portemonnee,” betoogt Kupers.

Ik wist niet dat het Nederlandse gasveld toen het ontdekt werd het grootste gasveld ter wereld was. Nu is het blijkbaar nog steeds het grootste gasveld in Europa en kun je volgens deskundigen de komende 10 jaar nog makkelijk maximaal gas produceren. Door het dichtdraaien van die kraan zijn wij medeverantwoordelijk voor de vraag- en prijsstijging van het Russische gas en de tekorten die de rest van Europa de komende winter zal hebben. De druk van de rest van Europa op Nederland zal dan ook waarschijnlijk enorm toenemen. Bovendien heeft Nederland nog lopende contracten met België, Duitsland en Frankrijk en moeten die landen nog verplicht van gas worden voorzien tot 2030.

Politici hebben zichzelf klemgezet op dit onderwerp door te roepen dat de gaskraan absoluut dichtgaat. We moeten inzien dat de omstandigheden zijn veranderd en dat het plan dat Kupers voorstaat noodzakelijk is voor een fatsoenlijk energie- en klimaatbeleid.

Ik hoop dat politici ook moedig genoeg zijn om dat te onderkennen. Rob Jetten moest al terugkomen op de D66-standpunten over kerncentrales. Misschien moeten politici ook niet al te resoluut zijn als het over het Groningse gas gaat.

