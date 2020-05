Grof politiegeweld vindt ook in Nederland plaats

Het is na middernacht en ik zit met mijn beste vriend naar beelden te kijken van protesten in de Noord-Amerikaanse stad Minneapolis. Duizenden mensen komen in opstand tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen.

Dit naar aanleiding van de massaal gedeelde beelden van vier agenten die de 46-jarige George Floyd arresteren. Eén van hen houdt zijn knie minutenlang op de nek van Floyd, die op dat moment ongewapend, geboeid en tegen de grond gedrukt ligt met z’n gezicht. Met al zijn kracht vraagt hij de agent om van z’n nek af te gaan omdat hij geen lucht kan krijgen. Op klaarlichte dag wordt hij op een openbare weg, onder het oog van voorbijgangers vermoord. Zijn laatste woorden: “I can’t breathe”.

Dezelfde woorden die de 44-jarige Eric Garner zes jaar geleden elf keer riep toen hij door een aantal agenten onterecht en met grof geweld werd gearresteerd en gewurgd. Datzelfde jaar overleed de 18-jarige Michael Brown nadat een witte agent hem ten minste zes keer raakte met kogels. Een paar maanden later werd ook de 12-jarige Tamir Rice vermoord door een witte agent.

In 2013, een jaar eerder, werd de beweging Black Lives Matter (BLM) opgericht als reactie op alle vormen van geweld tegen de zwarte bevolking in de Verenigde Staten, inclusief politiegeweld, etnisch profileren en de onevenredige bestraffing van Afro-Amerikaanse mannen. Dit naar aanleiding van de vrijspraak van George Zimmerman die de 17-jarige Trayvon Martin doodschoot in 2012.

Terwijl ik op televisie kijk naar beelden van woedende mensen die stenen gooien naar politieauto’s in Minneapolis, zie ik de afkorting BLM overal opduiken op Instagram, vaak gecombineerd met een foto van George Floyd.

Wat opvalt, naast de ‘gechoqueerde reactie’ van mensen op het nieuwsbericht van de fatale arrestatie en de hoeveelheid solidariteit van witte mensen op sociale media, is hoe media dit structurele probleem duiden als ‘incident’. Ook opvallend: de Volkskrant spreekt van ‘een worsteling’ die zou zijn ontstaan tijdens de arrestatie terwijl er beelden zijn waarop te zien is hoe Floyd geen enkele weerstand biedt.

Ander populair woord online: bondgenootschap.

We hoeven geen bondgenootschap. Geef ons toegang tot jullie middelen en (machts)positie zodat we onze levens en die van onze dierbaren veiliger en vrijer kunnen inrichten. Structureel.

Mensen willen graag praten over verandering, maar die vooral niet realiseren. Omdat daadwerkelijke verandering zou betekenen dat ze privileges en comfort moeten inleveren.

Het is een misverstand te denken dat dit soort grof politiegeweld niet plaatsvindt in Nederland. Denk aan Mitch Henriquez. Denk aan Jerry Afriyie. Denk aan de talloze Nederlandse jongeren van kleur die dag in dag uit systematisch worden gecriminaliseerd, geïntimideerd en geschoffeerd door politie, handhavers, en zelfs politici.

Rapper en schrijver Massih Hutak (28) schrijft columns voor Het Parool.

