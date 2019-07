Groeps-breitherapie voor gestreste bestuurders

Bent u ook zo vaak gestrest of komt u om van de drukte op het werk? Op het randje van burn-out? Grote kans dat iemand in uw omgeving adviseert eens met ‘mindfulness’ te beginnen. Mindfulness is een vorm van meditatie die je volledig laat concentreren op wat je nu waarneemt, hoe je je nu voelt en hoe je dat nu beleeft.

Kennelijk geworteld in boeddhistische principes en in een modern jasje overgewaaid uit Amerika is het momenteel mateloos populair bij grote organisaties en bedrijven.

Vooral bij boardroomtypes die zweren dat je van een mindfulnesssessie samen met je collega’s stukken productiever wordt en het dus als een ware religie bijna verplicht stellen voor het hele personeel. En als je niet mee wilt doen, ben je uiteraard een lompe oncollegiale ploert en kun je –na een ongetwijfeld onbarmhartige 360 gradenbeoordeling – je volgende promotie wel vergeten.

Massa’s online cursussen, boeken, en klassen van super­yogi’s en andere predikanten staan je toe volop ‘de rijkdom van het moment te proeven’ en laten je ‘neurobiologisch en crea-cognitief opbloeien’. Wie wil dat nou niet?

Maar het kan nog erger. De extreme stress in de boardroom van Google en ongetwijfeld een groeiende groep andere multinationals heeft de bestuurders doen besluiten zich over te geven aan corporate knitting. Een briljant idee.

Wat is immers fijner om bij de onmetelijke stress die gepaard gaat met miljardeninvesteringen, belastingontwijking, internationale competitie en beursfluctuaties gewoon met zijn allen lekker te breien. Het gaat helemaal niet meer om de vraag of een bedrijf integer handelt of vlak langs de randen van de legale, sociale en fiscale kaders manoeuvreert; de enige vraag die ertoe doet is: recht of averecht.

Na mindfulness is groepsbrei-therapie ongetwijfeld de nieuwste hype en die zal ons de weg wijzen naar een minder stressvol werkzaam leven en een meer compleet bestaan. Ik voorzie wel een probleempje. Het was al moeilijk om wakker te blijven bij het eindeloze monotone gezeur van saaie rasvergaderaars, maar als daar nu ook nog eens het prettige getik van de breinaalden bij komt, zal het bijna onmogelijk zijn niet weg te dommelen in een openbaar powernapje.

Mindfulness of breitherapie: het lijkt allemaal de zoveelste onzinhype waar uiteraard vet commercieel succes mee wordt geboekt. Schep vooral nog maar wat meer gebakken lucht op je bordje. Het gaat er gewoon om dat je af en toe even de tijd neemt om te ontspannen, even geen Twitter of e-mails, even geen stress.

Gewoon een momentje weg van je beeldschermen, piepjes, en mobiele apparaatjes. Even een stukje fietsen, naar mooie muziek luisteren, of gewoon even een paar minuten dromerig voor je uit staren. Daar heb je echt geen hurkzit op je kokosmatje, yogimentor, happiness guru of mindfulnessappje op je mobiele telefoon voor nodig. En al helemaal geen breicoach.

