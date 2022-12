GroenLinks hoopte tevergeefs nog voor de kerst op een groen succes

Na een jaar campagnevoeren, verkiezingen en raadswerk zit de vermoeidheid er goed in bij raadsleden en wethouders, twee weken voor het kerstreces. Onderlinge irritaties komen dan sneller naar boven. Bijeffect is dat de debatten scherper worden.

Zo ook woensdag bij een debat over de nieuwe plannen voor beschermd groen. Twee weken voor de raadsstemming betoogde Jennifer Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) dat D66-wethouder Reinier van Dantzig aanpassingen heeft doorgevoerd die het beschermd groen fundamenteel onder druk zetten. Ze stelde een nieuwe inspreekavond voor voordat wordt gestemd.

Daarmee zet de Partij voor de Dieren, zoals wel vaker, vooral collegepartij GroenLinks onder druk. Beide willen namelijk dé groene partij zijn: als GroenLinks tegen zou zijn, zou Bloemberg-Issa stellen dat zij niet zo groen zijn als ze zeggen. GroenLinks ging morrend overstag, de inspreekavond zal in januari zijn. Tegelijkertijd vindt de partij dat de raad genoeg informatie heeft om een afweging te maken, aanpassingen voor te stellen en te stemmen.

Hier voltrok zich een patroon dat ook speelt bij al langer slepende dossiers, zoals de Lutkemeerpolder en de plaatsing van windmolens.

Coalitiepartijen willen vooral door, wijzen op alle voorgaande participatie en raadsbesluiten en vinden dat de raad nu maar eens zijn verantwoordelijkheid moet pakken en vooruit moet kijken.

Oppositiepartijen proberen tot het allerlaatste moment ruimte te vinden voor veranderingen en verenigen zich, los van politieke opvatting, in kritiek op de participatie.

Het gebeurde donderdag weer in een debat over windmolens. Feitelijk veranderde er niets. Wethouder Zita Pels herhaalde dat windmolens geplaatst zullen worden als na onderzoek blijkt dat er geen onaanvaardbare schade aan gezondheid en natuur is.

GroenLinksraadslid Imane Nadif was ondertussen echter hard met de oppositie gebotst, die sprak van schijnparticipatie. Nadif wees op gedane onderzoeken, burgerberaden en de verkiezingsuitslag. Na een bijdrage van Forum voor Democratie zei ze dat sommige partijen vooral het proces frustreren, maar ‘geen meerderheid in de raad’ hebben.

CDA’er Rogier Havelaar noemde dat arrogant. “Jullie denken aan meerderheden in plaats van aan breed draagvlak.”

Waar raadslid Nadif zich tot debat liet uitlokken, lukt het de oppositie nog niet vaak om écht te prikken bij de wethouders. In de vorige bestuursperiode was dat anders, toen GroenLinkswethouder Marieke van Doorninck alle bovengenoemde dossiers bestierde.

Zij was kwetsbaar, omdat zij zich bij de Lutkemeerpolder moest verdedigen tegen de raad én haar eigen achterban. Haar opvolger Van Dantzig heeft bij groen weinig last van zijn eigen D66.

Door GroenLinkser Pels als opvolger van Van Doorninck te presenteren op het windmolendossier is het college minder vatbaar voor de al jaren heftige kritiek op participatie. Hoewel ook Pels een wankel evenwicht moet bewaren tussen participatie en uitvoering van het coalitieakkoord, kunnen eerdere fouten haar niet worden nagedragen.

De karavaan trekt daardoor vooralsnog, weliswaar langzaam en moeizaam, verder. Het verklaart wel het chagrijn bij GroenLinks deze week dat het nieuwe beleid over beschermd groen uitgesteld wordt. Zij hadden graag een winst gepresenteerd zo vlak voor kerst.

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in Republiek Amsterdam een politiek onderwerp uit de stad.

