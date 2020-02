GroenLinks en D66, geef duidelijkheid over de Wallen

Nieuws over de Wallen wordt bijna altijd wereldnieuws. Deze week was geen uitzondering, onder meer de Britse krant The Guardian besteedde aandacht aan de alternatieven voor raamprostitutie die burgemeester Femke Halsema dinsdag voorstelde.

Logisch, want de seksbusiness op de Wallen is grotendeels een buitenlandse aangelegenheid. Het merendeel van de sekswerkers heeft niet de Nederlandse nationaliteit, maar komt uit Oost-Europa of Zuid-Amerika. Dat geldt ook voor de klanten, zegt sekswerkersvereniging Red Light United: “De voornaamste reden dat raamprostituees niet weg willen van de Wallen, is dat ze helemaal geen probleem hebben met de toeristen. Die vormen juist de voornaamste ­klandizie.” Haal je de raam­bordelen en de coffeeshops weg, dan zou een derde tot de helft van bijvoorbeeld de Britse toeristen minder vaak naar Amsterdam komen, blijkt ook uit onderzoek.

De reactie van sekswerkers op de plannen is daarom dezelfde als in de tijd van het Wallen­offensief van toenmalig wet­houder Lodewijk Asscher: wij willen niet weg.

Terwijl het stadhuis dit keer zo z’n best doet om het alleen over de alternatieven te hebben en juist niet over het ‘opschonen van de Wallen’. Een prostitutiehotel of een erotisch centrum erbij betekent meer keuze uit verschillende werkplekken, helemaal legaal en veilig, be­zweren burgemeester Halsema en de grote progressieve coalitiepartijen GroenLinks en D66. De Wallen staan zogenaamd niet ter discussie.

Toch hebben de sekswerkers gelijk in hun scepsis, want een prostitutiehotel komt er natuurlijk niet voor niets. Boven deze discussie hangt de echte vraag: wat moet er vervolgens met de Wallen gebeuren?

Deze omtrekkende beweging heeft deels nobele bedoelingen. D66 en GroenLinks hebben gezien wat er in Utrecht gebeurde toen de gemeente in 2013 alle prostitutieramen sloot, terwijl er nog geen alternatief voorhanden was. De prostituees ­werden de illegaliteit in gedwongen. Iets weghalen is altijd makkelijker dan iets nieuws beginnen, dapper dus om dat nu om te draaien.

Ook de angst voor een slecht imago speelt mee. GroenLinks en D66 zijn nu de machthebbers en weten nog goed hoe tien jaar geleden burgemeester Cohen en PvdA-wethouder Asscher als preutse moraalridders werden weggezet toen die ten strijde trokken tegen de Wallen.

In The Irish Times werd door columnist Peter Cluskey terecht aangestipt dat met de komst van een prostitutiehotel criticasters als museumdirecteur Wim Pijbes en oud-stadsdeelvoorzitter ­Boudewijn Oranje (D66) hun gelijk krijgen. Zij waren er in 2014 vroeg bij om hardop te ­zeggen dat de Amsterdamse binnenstad ‘te vies en te vol’ aan het worden was, door de grote aantrekkingskracht van seks en drugs op de Wallen.

Het enige wat Halsema, D66 en GroenLinks nu over de Wallen durven te zeggen, is dat de leefsituatie voor bewoners moet verbeteren. Zij hopen dat als de sekswerkers met het prostitutiehotel een beter alternatief krijgen dan de raambordelen, de bezoekersstroom vermindert. Maar de realiteit is dat zo lang er nog maar één roodverlicht bordeelraam te zien is op de Wallen, de miljoenen toeristen zullen blijven komen om er foto’s van te maken. Zij willen bevestigd worden in hun beeld van Amsterdam.

De hoofdvraag – hoe hard is de Stopera dit keer bereid in te grijpen op de Wallen? – blijft vooralsnog onbeantwoord. Het wordt tijd dat GroenLinks en D66 die duidelijkheid gaan geven. Prostitutiehotels of erotische uitgaanscentra zijn interessant, maar leiden ook af van de hoofdzaak. Daarin moet je de sekswerkers gelijk geven.

Reageren? r.koops@parool.nl