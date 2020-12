‘Grijp in, doe wat aan die schoolbesmettingen’

Het Spinoza Lyceum kampte eerder dit schooljaar met een hoog aantal besmettingen. Beeld Dingena Mol

Vele docenten waarschuwen al maanden. Stop met het dweilen met de kraan open.

Van alle besmettingen zitten de meeste bij tieners. Deze schokkende mededeling kwam vorige week in de media. Docenten zagen dit probleem al veel eerder. Het RIVM grijpt na vele maanden van niks doen hopelijk nu wel in. Eindelijk is er het besef dat tieners weleens erg besmettelijk kunnen zijn. Een kantelpunt in het denken van de overheid.

Het middelbaar onderwijs vormt het grootste bedrijf van Nederland met 1 miljoen tieners in de leeftijd van 13 tot 19 jaar en 150.000 docenten en ondersteunend personeel. In Nederland is geen grotere bedrijfstak dan het onderwijs. Een sector die nagenoeg geheel buiten de veilige regelgeving en beperkingen rond corona valt.

In het Nederlandse voortgezet onderwijs is de onderlinge afstand tussen potentieel besmette tieners niet aan de orde. Een miljoen tieners zitten wekelijks uren opgepropt in krappe leslokalen, terwijl diezelfde tieners buiten de scholen wel afstand moeten houden. Acht uur per dag, vijf dagen per week en dat al maanden lang. Dit betekent vele miljoenen potentieel gevaarlijke besmettingsmomenten per week.

Veilige scholen zijn de oplossing om scholen open te houden. Een weekje extra kerstvakantie is een fijn extraatje, maar helpt niet structureel corona te bestrijden. Veilige scholen ontstaan door het organiseren van een systeem van halve fysieke klassen, mondkapjes dragen tijdens de lessen (dus niet alleen op de gangen), onderlinge afstand tussen tieners verplicht stellen en maandelijks schoolbreed preventief testen.

Steeds meer leerlingen en ouders begrijpen dat fysiek onderwijs niet altijd meer vanzelfsprekend is.

Gelukkig worden leerlingen steeds gemotiveerder om hun docenten te helpen de school veilig te houden. Er is veel positieve interactie tussen docent en leerling in de lessen.

Docenten, leerlingen en ouders willen veilige scholen. Het kabinet hoort te zorgen voor veilige scholen. Zorg dat de potentieel besmettelijke tieners anderhalve meter afstand van elkaar houden en dat ze preventief getest worden. Het is nog niet te laat om deze maatregelen te nemen.

Regel het nu, zodat we allemaal gezond aan de kerstvakantie kunnen beginnen straks.

Siep de Haan, docent voortgezet onderwijs, Amsterdam