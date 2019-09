Greta Thunberg verbindt niet, maar polariseert

Een column schrijven over 15-, 16-jarige kinderen is ongemakkelijk. Maar Greta Thunberg eist bijna dat wij over haar berichten, want ze heeft een belangrijke boodschap over het klimaat. Ze meent dat de toekomst van haar gestolen is. En de daders zijn mijn generatiegenoten.

Wat mij aan haar optreden niet bevalt – buiten allemaal zaken waarover ik me niet wil uitlaten – is het politiseren van het klimaat als onderwerp. De problemen met het klimaat zouden voor links en rechts even belangrijk moeten zijn. Wanneer Greta een apocalyptische toekomst voorspelt, zou dat iedereen moeten aanspreken.

Maar in plaats dat zij verbindt, doet ze het tegenovergestelde. Niet alleen krijgen we een schuldgevoel aan­gepraat, we krijgen ook een politieke boodschap mee: het kapitalisme is uiteraard de schuld en moet weg.

Toen ik dat hoorde, herinnerde ik me opeens dat ik ­Greta en haar moeder met een antifa-T-shirtje heb gezien. Tja, allemaal best. Vind je het dan gek dat De Andere Kant een gloeiende hekel aan dat meiske krijgt?

“Ga eens in op de inhoud van wat ze zegt!” wordt gevraagd, maar zij maakt die inhoud discutabel. Afgezien van het feit dat we van haar weinig nieuws te horen krijgen – dus waar moeten we op ingaan – maakt zij hiervan een links-rechtsdiscussie, waardoor de eventuele noodzaak gerelativeerd wordt.

Het is haar nauwelijks aan te rekenen. Het zijn haar ouders die vinden dat zij een geweldige zeggingskracht heeft en die haar exploiteren. Ouderlijke trots maakt vaker de juiste pedagogische begeleiding kapot. En daarmee het kind. Ze behandelen haar als een politiek wonderkind, terwijl haar enige talent het dramatisch uitspreken is van bekende mantra’s. En ze heeft zeker een dramatisch talent.

Wat verder wonderlijk is, is dat de klimaatelite meent dat Greta’s emotionaliteit anderen zou kunnen overtuigen. Haar hysterische aandacht voor apocalyps en schuld over­schaduwt de werkelijke boodschap die ze zou moeten verkondigen.

Anders gezegd: haar disputen en betogen zijn tot nu toe altijd een strategische fout gebleken. Greta dwingt ons ertoe het te hebben over de manier waarop ze communiceert en niet over wat ze te vertellen heeft en daardoor ben je snel geneigd alles wat ze debiteert, af te doen als onzin.

Ze is een actrice die een volwassene speelt, maar voor die rol de verkeerde kleren aan heeft. Voor de goede zaak doet zij meer kwaad dan goed.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

