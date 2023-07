Grappig en triest om mijn gedachtes als 16-jarige moslima terug te lezen bij rechtse mannen van 55

Het is de week van Pride Amsterdam, en dat roept bij mij flashbacks op. Ooit fietste ik als gehoofddoekte moslima van 16 langs de Canal Parade, om die vervolgens vooral raar, vies en bevreemdend te vinden, omdat ik dat zo had geleerd in de moskee. Al die mensen in extravagante pakjes, mannen op naaldhakken, met glitters op hun wang en gekleurd haar; waar kon dat goed voor zijn? Waarom zou het dansen op een bootje helpen bij de emancipatie van wie dan ook? Het is grappig en triest om te zien dat mijn gedachtes als moslima van 16 nu nog steeds terug te lezen zijn op Twitter, maar dan bij rechtse mannen van 55, die twitteren: ‘Alsof we ook hetero-zijn gaan vieren, wat belachelijk!’

Wat ik toen niet wist, is dat het niet ging om het dansen, vieren of om de glitterpakjes. En dat het ook niet gaat om míjn gevoelens en vooroordelen daarover, als iemand die ‘gewoon’ is, en niet buiten de norm valt. In feite is de hele samenleving, de hele wereld en alle kunst en cultuur gericht op ‘mensen als ik’. Van Disneyprinsessen en hun prinsen tot aan alle klassieke films, series en liefdesverhalen: ze gaan over een man en een vrouw die verliefd worden.

Nu ik 25 ben en inmiddels wel duizend mails heb gehad van mensen die niet binnen deze norm vallen en daar extreem veel hinder door ervaren in hun leven, realiseer ik me als geen ander hoe belangrijk het is dat we – als de 80 tot 90 procent die wel binnen de norm valt – niet krampachtig vasthouden aan onze manier van voelen en liefhebben als de enige juiste manier. We moeten onze manier niet aan iedereen willen opleggen en mensen die buiten de norm vallen niet met de nek aankijken. Dat is cruciaal voor hun mentale welzijn, zeker als het van een ouder of familielid komt.

De cijfers liegen er niet om: 50 procent van de lhbtq’s in Nederland denkt weleens aan zelfmoord. Onder de jongeren in deze groep komen zelfmoordpogingen 4,5 keer vaker voor. 69 procent van de trans personen heeft overwogen om zelfmoord te plegen, 21 procent doet een poging. Ze hebben vaker te maken met intimidatie, psychische klachten, eenzaamheid en burnoutverschijnselen. In landen waar het onvrijer is dan in Nederland, zijn de cijfers nog veel hoger.

In veel landen, zelfs in het verlichte Europa, hebben mensen die buiten de norm vallen nog steeds geen uitzicht op een normaal bestaan. Ze moeten hun ‘afwijkende’ gevoelens hun hele leven verzwijgen om niet veroordeeld te worden. In landen waar die vrijheid er op papier wel is, zoals in Nederland, hebben ze te maken met groepen die hen het liefst van de kaart willen vegen: rechts-conservatieven en streng religieuzen van zo’n beetje elk geloof. In bepaalde wijken en steden moet je niet hand in hand willen lopen of openlijk transgender zijn, wil je niet fysiek aangevallen worden. En buiten het geweld om, heb je soms te maken met een sociale omgeving en familie waar je gevoelens geen bestaansrecht hebben. Sommigen twijfelen een groot deel van hun leven over de keuze wat ze meer waard is: hun vrijheid of hun familie.

Als ik nu kon praten tegen mijn 16-jarige zelf, zou ik haar zeggen om geen angst te hebben voor het nieuwe en onbekende. Dat vooroordelen en bekrompen denken vaak comfortabel kunnen zijn, maar dat alle vooruitgang in het leven komt uit nieuwsgierig zijn, bevragen, wetenschappelijke onderzoeken en je niet laten leiden door de imamwauwelaars. Dat je niet bang hoeft te zijn voor vrijheid. En dat er in elke familie minstens één iemand zit die buiten de norm valt, en daar helemaal niets aan kan doen. En niet hóéft te doen.

