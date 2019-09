'Grapperhaus moet aftreden vanwege liquidatie advocaat’

Bloemen voor het huis van de geliquideerde Derk Wiersum. Beeld EPA

Natuurlijk is de liquidatie van advocaat Wiersum schokkend, daar zal niemand iets aan afdoen. Maar wat wellicht schokkender is, zijn al die politici die verklaren zo geschokt te zijn. Dat zijn echte krokodillentranen. Zij (en hun voorgangers) zijn zeker medeverantwoordelijk voor een klimaat waarin dit mogelijk en zelfs gangbaar is geworden.

Onze rechtsstaat functioneert steeds slechter. Er is fors bezuinigd op politie en justitie, waardoor een burger die een snelheidsovertreding maakt een grote kans heeft op een boete, waar slimme criminelen vrij makkelijk de dans kunnen ontspringen bij veel ernstiger feiten.

In het bestuursrecht is een soort­gelijke tendens zichtbaar: die regels zijn bedoeld om de rechten van de burger te waarborgen, maar steeds vaker lappen overheden die regels aan hun laars. Het is duidelijk dat de wetgevende macht, maar ook de uitvoerende en de rechterlijke macht allen medeverantwoordelijk zijn voor het uithollen van onze rechtsstaat.

Tenslotte heeft de burger een mentaliteit ontwikkeld waarbij hij zich minder aan de wet gelegen laat en eigenbelang laat prevaleren. Hij krijgt dat voorbeeld van alle drie de machten uit onze machtenscheiding en compenseert zo het gemis aan bescherming dat die moeten bieden.

De rechtsstaat is een groot goed dat we bijzonder slecht hebben onderhouden. Als je jouw auto niet onderhoudt en je sloopt er allerlei ‘over­bodige’ onderdelen af, zoals bumpers, airbags, veiligheidsriemen en andere zaken waar je toch maar zelden profijt van heb, zal dat op korte termijn rendement opleveren door een lager brandstofgebruik en minder garagerekeningen. Op den duur krijg je er spijt van dat je met zo’n uitge­kleed wrak de weg op bent gegaan. Misschien jij zelf niet, maar dan toch je buurman die door de voorruit is gevlogen.

De politici (en wetgevers en rechters) die nu verklaren zo geschokt te zijn, zouden eens héél diep moeten nadenken over wat ze in de afgelopen decennia hebben aangericht met kortetermijndenken: het is alle hens aan dek om onze rechtsstaat weer in orde te maken.

Het is een illusie om te denken dat dat ook zal gebeuren met prominenten in de samenleving die krokodillentranen huilen om wat zij en hun voorgangers zelf hebben aangericht.

Peter Goedkoop, Amsterdam

Minister Grapperhaus moet aftreden. We kunnen ons leven niet aan onze leiders toevertrouwen. Zoveel is duidelijk na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Het was al 1,5 jaar algemeen bekend dat de crimineel Ridouan Taghi nietsontziend is. Zes dagen nadat een kroongetuige tegen hem was gepresenteerd, liet hij in Noord diens onschuldige broer vermoorden. En er waren waarschuwingen dat Taghi ook in staat is om advocaten te vermoorden.

De liquidatie van de advocaat van de kroongetuige komt dus niet uit de lucht vallen. Als minister Grapperhaus proactief was geweest, hadden ze de schutter kunnen oppakken voordat hij doel trof. Nu gaat hij een ‘taskforce’ oprichten om advocaten en rechters te beschermen. Lekker reactief. En snurk rustig verder, ­dames en heren van de politiek.

Het is een schande.

Wat zegt zo’n minister tegen de ­weduwe? Typisch gevalletje mosterd na de maaltijd. En Ridouan Taghi zijn zin. Je zult toch gek zijn als je je leven in handen van de overheid legt? Wat stond er woensdag in Het Parool? Er reed weleens een extra ­politieauto door de wijk?

Peter Wingender, Amsterdam

Het tipgeld van 100.000 euro om een zware crimineel op te pakken is natuurlijk veel te laag. Laten we een landelijke actie organiseren om een paar miljoen te in te zamelen om de moordenaar van Derk Wiersum te vinden. De tipgever kan dan ergens anders een anoniem leven ­opbouwen.

Tom Heijnen, Amsterdam