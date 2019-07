Grapperhaus, de serie: hij kwam, zag en werd besodemieterd.

Aan de net­manager.

Hierbij mijn idee voor een politieke serie.

Titel: Grapperhaus. Het gaat over een man die Ferd Grapperhaus heet. Een bon vivant, liefhebber van wijn, draagt een gezellige hoed als hij de pers te woord staat en houdt meer van lekker eten dan van vergaderen.

Door een toevallige samenloop van omstandigheden is hij minister van Justitie geworden. Maar de ambtenaren op zijn ministerie luisteren niet naar hem, doen expres niet wat hun wordt opgedragen, lekken naar de pers en ­nemen hem constant in de maling. De reden daarvan is dat ze voortdurend in de media en door de Tweede Kamer worden gecorrigeerd. De ambtenaren moeten de minister zien kwijt te raken anders zijn zij hun baan niet zeker.

Thema van de serie: ambtenaren kunnen een minister maken of breken als die niet doet wat de ambtenaren willen.

In het doorlopende verhaal zien we hoe de hoogste ambtenaar van de minister, de ­secretaris-generaal, collega’s ­ondervraagt en bespioneert die zouden hebben gelekt naar de pers. Door de dreiging die hiervan uitgaat probeert het ministerie ook de pers te breidelen. De klokkenluider zelf voelt zich ernstig bedreigd. De sfeer op het ministerie is kortom die van een hel. Men jaagt op elkaar. Er is angst voor verraad. Grapperhaus zegt dat hij er alles aan doet om de atmosfeer te verbeteren, maar onder zijn leiding wordt het alleen maar erger.

Naast dit grote verhaal – hoe erg wordt het op het ministerie, gaat het Grapperhaus lukken de ambtenaren op één lijn te krijgen, hoe zal de strijd tussen hem en de secretaris-generaal worden beslecht, moet hij ook opstappen? – zijn er een aantal kleinere verhalen die hier doorheen worden geweven. Zoals: het mislukken van het uitzetten van asielzoekers, een onderzoek naar de AIVD die nu eens tapes of foto’s niet kunnen vinden, dan weer verkeerde onderzoeksmethodes hebben gebruikt, bonnetjes die verdwenen zijn, deals van het ministerie met onderwereldfiguren, etc. etc.

Grapperhaus, de serie: hij kwam, zag en werd besodemieterd.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl