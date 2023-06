Google Trends voorzag een cholera-epidemie die er niet was

Vindt u het ook zo toevallig dat als u eens kijkt op internet hoe duur een ticket naar Wenen is, u de volgende weken eindeloos wordt gebombardeerd met hotelaanbiedingen en reclame voor operakaartjes en andere ongein in de Oostenrijkse hoofdstad? Of als u bij Amazon ski­sokken koopt, er vervolgens een onophoudelijke diarree aan e-mails met skioutfitaanbiedingen en busreizen naar Tirol uw e-mailbox binnenstroomt.

Uiteraard is dit geen toeval. Bij elke click op de computer kijken big brothers van Google, Facebook en Microsoft mee: u heeft er persoonlijk – wellicht nietsvermoedend – voor getekend dat ze mogen meelezen en zelfs ‘eigenaar’ zijn van alles wat via de computer met de rest van de wereld wordt gedeeld. Het verhandelen van deze informatie is big business, wellicht zelfs de grootste inkomstenbron, voor deze bedrijven.

Activiteit op het internet, tweets en e-mailverkeer zijn ook goede thermometers voor wat er gaande is in de samenleving en wat mensen bezighoudt. De website Google Trends laat ons een beetje meekijken in de keuken van de datagiganten.

Zo kun je zien dat Thierry Baudet vaker dan Mark Rutte in internet searches en tweets voorkomt (maar ook dat Linda de Mol hen beiden ruim verslaat) en hoe dit verschilt per provincie. Of dat Ajax wereldwijd drie keer zoveel socialemedia-activiteit genereert dan Feyenoord.

Niet altijd zijn conclusies die je kunt trekken uit internetactiviteit correct. Zo leek Google Trends aanvankelijk in staat redelijk precies een griepepidemie te voorspellen door toegenomen twitter- en e-mailboodschappen die het woord ‘griep’ bevatten of vragen die gingen over antigriepmiddelen. De laatste jaren zit Google Trends er echter voortdurend naast, mogelijk omdat het totale internetverkeer zo massaal geworden is, dat het steeds moeilijker wordt om signaal van ruis te onderscheiden.

Toen Oprah Winfrey in haar show de bestseller Love in the Time of Cholera van Gabriel García Márquez presenteerde, waarschuwde Google Trends dat er een cholera-epidemie was uitgebroken in de Verenigde Staten door de grote aantallen hits die het boek op internet scoorde. Na deze zoveelste flater werd Googles ziektevoorspeller van het web gehaald.

Toch kunnen publieke gezondheidszorg en preventie ook hun voordeel doen met media en internetverkeer. Toen enkele weken geleden in een episode van de televisieserie Grey’s Anatomy het emotionele verhaal van een patiënt met jarenlang stilgehouden seksueel misbruik werd verteld en minutenlang het nummer van de nationale slachtofferhulplijn werd getoond, namen de dagen daarna tweets over deze hulplijn twintigvoudig toe en verdubbelde het aantal internethits. Daarnaast was er een stijging van telefoontjes naar de hulplijn met bijna 50 procent.

Misschien een sterk gezondheid bevorderend idee dus als de acteurs van Goede Tijden, Slechte Tijden alleen nog maar vitaal voorbeeldgedrag laten zien. Wellicht een stuk effectiever dan de zoveelste niet zo effectieve overheidscampagne.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.