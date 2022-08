Goed luisteren als u ’s nachts langs de Spookstraat fietst

Dat met die liniaal en de Falkkaart van Amsterdam werd niets.

Ik kon wel straten wegstrepen; zij zouden het niet tot Kortste Straat van Amsterdam schoppen. En ik maakte kennis met straten waar ik nog nooit van had gehoord.

Rochussenstraat.

Boomklokstraat.

Almstraat.

Moest ik dan met zo’n meetwiel door de door de lezers als Kortste Straat geopperde straten gaan lopen om op de centimeter de lengte te noteren?

Ik had mijn hoop een beetje op Theo Bakker gevestigd. Ik had hem in een vorige column over de Kortste Straat genoemd, waarin J. me mailde. ‘Ik heb je laatste stukje getiteld Nirwana aan Theo Bakker doorgestuurd. Ik heb hem gevraagd wat de kortste straat van A’dam is. Theo Bakker is dé kenner van A’dam, die iedere week een Digitaal Weekblad uitgeeft. Ik hoop op een response van hem.’

Het bleef stil.

Tot een paar dagen geleden. Hij mailde dat hij de vraag in zijn eigen krantje aan de orde had gesteld. ‘Met voorlopig het onderstaande resultaat; ik ben ervan uitgegaan dat het geen gang mocht zijn en dat er een blauw straatnaambord moet zijn aangebracht.’

Ik citeer: ‘Panaalsteeg, alleen rudimentair aanwezig achter P.H.Kade 2 met een lengte van 8 meter. Deze steeg staat wel als zodanig op de officiële stadplattegrond en geo-kaart, maar heeft geen ingang meer en zou daarom jouw criteria mogelijk niet overleven.’

Nou, die criteria zijn niet heel streng. Dat blauwe straatnaambord lijkt me en vereiste, maar de kortste straat mag ook een weg zijn, of een steeg. Maar dan wel met voordeuren, wat mij betreft.

Zoals de Spooksteeg: ‘13,25 m lang, geen voordeuren’. ‘Als het een straat zou moeten zijn kwamen wij op de Minnemoersstraat op het Bickerseiland, 21,5 m lang met één voordeur op nr. 2.’

Overigens is ‘mijn krantje’, zoals Theo Bakker zijn digitale weekblad over historisch Amsterdam noemt, een meer dan aardige website (theobakker.net).

En eerzaam, want van de Panaalsteeg en de Spooksteeg had ik nooit gehoord.

Zou het in de Spooksteeg…

Wikipedia leert dat een mogelijke verklaring voor de naam een mythe is over de dochters van een leerlooier, Helena en Dina. Ze vielen op dezelfde man, een zekere Wout. Helena, ook wel Mooie Helena genoemd, kon dat niet verkroppen. ‘Op 24 juli 1753 klonk een ijselijk gekerm, een verschrikkelijk gehuil en een hoop geschreeuw op de Zeedijk. Het was het spook van Helena die tot in de eeuwigheid moest boeten voor de vreselijke daad die zij had verricht, de dood van haar zuster. Tot tweemaal toe spookte zij dagen achtereen over de Zeedijk.’

Goed luisteren als u er ’s nachts – de Spooksteeg is een zijstraat van de Zeedijk – langs fietst.

Vooralsnog gooit dus de Minnemoersstraat hoge ogen.

Eerst maar eens gaan kijken.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.