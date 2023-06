Gods onmacht leek in zwarte wolken van de hemel naar de aarde te worden geblazen

Ze hadden dagelijks contact, en na drie maanden in Nederland begon ze tegen hem te liegen. Hij vertelde over de verschrikkingen, de haat, de doden, de aanslagen, de kameraadschap, maar ook over zijn verlangen naar haar; zij verheimelijkte een koffer vol tegenstrijdige gevoelens.

Ze kon hier studeren – waar hij vroeger op tegen was – met een programma speciaal voor buitenlanders. Het was mogelijk zelf geld te verdienen. Er waren hier, kortom, meer dromen voorhanden dan thuis.

“Ik mis jou ook,” zei ze.

“Waarom kom je niet terug?”

“Ik wacht even jullie offensief af.”

Eens moest ze het vertellen. Misschien konden ze tot een vergelijk komen, misschien wilde hij zich ook hier vestigen.

“Hoe is het daar?” vroeg hij.

“Die helm staat je mooi,” probeerde zij hem af te leiden, maar tegelijkertijd had ze spijt, juist omdat het lukte.

“We moeten onze helmen nu ophouden. En hoor je het gebulder?”

Ja, ze hoorde Gods toorn en hij toonde via zijn telefoon in de verte Gods onmacht in zwarte wolken die eerder van de hemel naar de aarde leken te worden geblazen dan dat ze naar de hel kringelden.

Uit het niets zei hij: “Ik ben er trots op voor mijn vaderland te mogen vechten.”

“Ik ben trots dat jij daarvoor vecht.”

“Als het afgelopen is, gaan jij en ik er een mooi land van maken.”

“Daarom moeten wij winnen,” zei ze.

“Juist... Kom je weer hierheen?”

“Laten we het offensief afwachten,” herhaalde ze.

“Ik verlang zo naar je.”

“En ik naar jou.”

Ze probeerde naar hem te glimlachen. Ze moesten – eigenlijk tot haar geluk – plotseling een einde maken aan het gesprek.

“Bid voor me.”

“Ik bid voor je,” zei ze.

“Bid ook voor mijn kameraden. Weet je, die jongen over wie ik vorige week vertelde... Verdomme, hij... De klootzakken!”

“Ik bid voor ze.”

Tien minuten later liep ze door de Vijzelstraat.

“Je kunt worden wat je wil,” had de vrouw van het bureau gezegd. “Misschien duurt het iets langer, maar dat hoeft niet. Wat wil je worden?”

“Kinderarts,” zei ze.

“Waar een wil is, is een weg,” had de vrouw gezegd.

Haar wil was er wel. Als een onweerstaanbare minnaar. Maar er was ook een monster dat aan haar trok; dat bestond uit beloftes die waren gemaakt, trouw die was gezworen, verantwoordelijkheden, vele verantwoordelijkheden, restanten van liefde. Restanten...

Hoe erg was het voor haar als het monster won? En voor hem?

