Gijs van Dijk krijgt munitie in handen die melders heel kwetsbaar maakt

Het geheime dossier Gijs van Dijk.

Het is nog niet klaar. Het integriteitsonderzoek is nog niet afgerond. Maar ik moet bekennen dat ik zondagavond wel alvast een wijntje voor mezelf inschonk toen ik las dat inmiddels oud-PvdA-fractielid Gijs van Dijk de zetel die vrijkwam bij het vertrek van Lilianne Ploumen niet inneemt en (zogenaamd ‘voorlopig’) dus niet terugkeert in de Kamer.

Dat neemt niet weg dat de ogen gericht blijven op het eindrapport van onderzoeksbureau Bezemer & Schubad. Een rapport dat volgens Gijs zelf lang op zich laat wachten doordat hij zijn zetel opgaf. Een nogal vreemde redenatie die om voor mij onbegrijpelijke redenen zonder verdere vragen door verschillende nieuwsplatformen is overgenomen.

Misschien is het de flow waar veel journalisten sowieso in zitten in deze hele #Gijsgate: gewoon opschrijven wat die Van Dijk je influistert ergens aan een bar. Want hij is zo vriendelijk. En natuurlijk zijn al die wijven, pardon, vrouwen, die over hem zijn gaan klagen jaloers en rancuneus. Dus díe hysterie gaan we niet opzoeken. Dáárvoor wacht iedereen het eindrapport af.

Wat niemand zich echter lijkt te realiseren is dat journalisten dat eindrapport over Gijs’ integriteit en handelen helemaal nóóit te zien gaan krijgen. En, voordat u gaat stuiteren: ‘Ja maar wij hebben recht op informatie’: nee, dat heeft u niet. Geheimhouding is het enige kleine beetje bescherming dat melders in deze zaak hebben. In dit onderzoek zijn er op papier slechts twee entiteiten: de opdrachtgever, zijnde Esther-Mirjam Sent, voorzitter van het partijbestuur. En de beklaagde, zijnde Gijs van Dijk. Beiden worden bijgestaan door een advocaat. Feitelijk is het hún gevecht.

En wij, want ja, ik ben er een van, de melders, de slachtoffers, zijn ‘slechts’ bronnen van informatie. En bronnen van informatie krijgen geen bescherming.

Gijs van Dijk krijgt toegang tot verslagen van alle gesprekken die met ons zijn gevoerd. Wij, bronnen, weten niets. Zelfs niet van elkaar. En ook niets over Gijs’ weerwoord.

Dat betekent dat Gijs veel munitie in handen krijgt die hij kan inzetten ten koste van iedereen (we zijn met veel!) die zichzelf als ‘bron’ beschikbaar heeft gesteld. En dat is extreem kwetsbaar.

Het uiteindelijke rapport met daarin een conclusie en aanbevelingen gaat alleen naar de opdrachtgever en die opdrachtgever, die bepaalt wat u (en wij!) daarvan te weten komt.

Wellicht begrijpt u nu iets beter waarom een aantal melders zich terugtrok uit het onderzoek toen Attje Kuiken, die, laten we zeggen, nogal close met Gijs is, fractievoorzitter werd. Er zijn immers vele redenen om uiterst voorzichtig te zijn.

Ondanks dat, bleken er echter nog veel méér argumenten om van gedachten te veranderen en tóch een verklaring af te leggen. Niet in de laatste plaats om te voorkomen dat wéér een man zou wegkomen met machtsmisbruik en wangedrag. Want daar zijn we wel een beetje klaar mee in 2022.

