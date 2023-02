Gezocht: een groot cadeau voor het 750-jarig bestaan van Amsterdam

Wie niet van jeukwoorden houdt, had maandag een zware middag in het Amsterdamse conservatorium. Daar was tout cultureel Amsterdam op komen draven om meer te horen over de plannen voor Amsterdam 750. Van oktober 2024 tot oktober 2025 wordt namelijk het 750-jarig bestaan van de stad gevierd.

In de woorden van de verschillende sprekers:

Het programma moet ‘bruisen’, de opening moet een ‘big bang’ zijn, het moet ‘verbinden’, ‘inclusief’, ‘emotioneel’ en ‘vrijzinnig’ zijn en over ‘verleden, heden en toekomst gaan’, En omdat ‘het niet aan de gemeente is om in te vullen wat het gevoel van Amsterdam is’, is het thema: ‘Amsterdam. Voor Altijd ....’ waar iedereen een eigen woord achter kan invullen.

Je zou bovenstaande alinea’s wat zuur kunnen noemen. Immers, vlak voor een feestje zit ieders haar nog slecht en wanneer je mensen moet enthousiasmeren voor een feestje maar de line-up is nog niet rond, tja, dan kom je al snel uit bij containerbegrippen waar je je geen buil aan kunt vallen.

Maar toch, waar eind 2014 nog gedroomd werd over een brug over het IJ (daar is ‘ie weer) of een groot feest op de A10, en twee jaar geleden nog een nieuw stadspark als cadeau voor de stad werd geopperd of een hypermoderne bibliotheek, zijn al deze plannen uitgesteld of hoor je er niet meer over.

Wat werd wel genoemd dit keer? Speciale edities van 50 jaar Kwakoe, Sail en de Amsterdam Marathon, maar dat bestond al. Wat ook al vaststaat zijn de nieuwe stadsbrede Amsterdamse Pubquiz, het Vrijdenkersfestival én een trits aan buurtinitiatieven in de stad om Amsterdammers zélf de kans te geven hun verhaal van Amsterdam te vertellen. “Elkaars verhalen doorvertellen is het grootste cadeau van de stad,” zei Halsema.

Het is mooi dat kleinere initiatieven omarmd worden, waarmee door de hele stad een mozaïek aan activiteiten ontstaat. Dat past ook binnen de manier waarop de stad de afgelopen tien jaar is veranderd, van een stad vol zelfvertrouwen (soms iets te arrogant) naar een stad die zichzelf aan het herontdekken is.

Maar wie in het conservatorium reacties peilde, hoorde vooral veel vraagtekens. Wat gaat hét klapstuk zijn dat de hele stad warm laat lopen voor het jubileumjaar en waar over vijftig jaar nog over wordt gesproken?

Maandag werd aan de culturele en creatieve sector gevraagd met plannen te komen. Halsema zei dat achter de schermen hard gewerkt werd aan een ‘onvergetelijk feest’. Ook wordt er hard gezocht naar sponsors om het beperkte budget van de gemeente, 15 miljoen euro, op te plussen.

Maar om de stad op te warmen zou het niet gek zijn als de gemeente zelf óók haar verlanglijstje nog eens naar buiten brengt. Wat wil Halsema? En wat kan nog? De eerste palen in de grond van een nieuw stadspark? Een feest op een autoloze A10? De tijd tikt, nog iets meer dan 600 dagen tot de opening.

