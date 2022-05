Gewone plataan nummer 345109 – laat staan die boom!

Het is de Week van de Boom.

Ik kijk er niet van op, alles heeft een week. Of een dag.

We hebben bijvoorbeeld deze maand al de Internationale dag van het naakt tuinieren gehad, en de Internationale antidieetdag.

30 mei is de Internationale bedplasdag, 31 mei Werelddag zonder tabak.

Vandaag is het de Nationale dag van de communicatie, in de Week van de boom.

En die Week van de boom vindt grotendeels plaats in Amsterdam, lees ik op boomzorg.nl. ‘Een week lang staan stadsbomen centraal in een programma over de waarde en vele functies van bomen in de stad.’

Deze week is ook, als ik het goed heb, de opening van het Groote Museum van Artis. In dat grote gebouw aan de Plantage Middenlaan waar je vroeger de Koningszaal kon afhuren voor bruiloften en partijen. Ik heb er een keer twee dronken rivalen al ruziënd op een tafel zien belanden. (Helaas begaf de tafel het niet, en stonden er ook geen grote schalen met huzarensalade op.)

De laatste jaren werd het gebouw danig gerenoveerd en gerestaureerd.

Voor de ingang van dit gebouw staat een boom die in de plannen van de gemeente maar even verwijderd diende te worden. Het werd ook zo klip en klaar medegedeeld: de boom diende het veld te ruimen. Omdat de entree zodanig wordt aangepast voor mindervaliden dat het fietspad dan te smal zou worden. Het besluit was al genomen.

Sterk staaltje communicatie.

De executiedatum was ook al bepaald: 23 maart 2021.

Natuurlijk kwamen de boomfanaten in actie. Omdat er met het verwijderen van de boom, die volgens de gemeente wel ergens anders herplant zou worden, een hap uit de unieke, lange bomenpartij langs de Plantage Middenlaan zou worden genomen.

Een soort landschapsvervuiling, zeg maar. Visuele disconnectie.

Laat staan die boom!

Er werd een in plastic gehuld A4’tje aan de boom bevestigd met de tekst: ‘Deze boom staat nog, maar het gevaar is nog niet geweken’.

De boom staat er nog. (Even een voorbehoud, toen ik een week of wat geleden langs Artis fietste, stond de boom er nog, ik neem aan dat dat nog steeds het geval is.)

Het gaat om een zogenoemde Gewone plataan. Soortnaam: Platanus Hispanica. Boomtype: een gekandelaberde boom. Hoogte: 12 tot 15 meter. Geplant in: 1980.

Boomnummer: 345109.

De boom – en als het niet nummer 345109 is, het is wat moeilijk te zien, dan is het of boom 345119, of boom 345116, beide ook Gewone platanen – staat nog netjes ingetekend op de bomenatlas van de gemeente Amsterdam (maps.amsterdam.nl/bomen).

Het is een overwinning voor de boom dat de boom met het nummer 345109 in de Week van de Boom nog fier overeind staat, en dat de pennenlikkers van de gemeente het nakijken hebben.

Leve de boom!

