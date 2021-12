Gewone mensen zijn slijmballen, pruilde het prinsesje

Het prinsesje zat bij haar vader op schoot en neuriede het liedje ‘Dochters’ van een beroemde Nederlands-Italiaanse zanger.

“Doe niet zo eng,” zei haar vader de koning.

De vorst was geïrriteerd.

“Dit is echt de laatste keer dat ik het voor je oplos. Je bent nou oud genoeg en moet je eigen rommel opruimen. Dat doen gewone mensen ook.”

“Ik ben geen gewoon mens,” pruilde het prinsesje. En ze stampvoette.

“Gewone mensen zijn slijmballen!” schreeuwde ze.

“Hou je gemak,” zei de koning, “als je zo doet ben ik altijd bang dat je gek wordt. Er zit gekte in onze familie.”

“Ik ben gek!” zei de puber, “en die kritiek op mij stelt geen moer voor.”

“Republikeinen zullen dit misbruiken,” zei de vorst.

“Ach onzin. Nodig zo’n republikein op het paleis uit en hij komt hier op zijn knieën naar binnen, een slijmspoor achterlatend, terwijl hij aan z’n tong trekt om nog beter te kunnen likken. Die republikeinen zijn watjes. Hebben ook geen steun van de meerderheid van mijn geweldige volk dat voornamelijk bestaat uit domoren.”

“Maar schatje, het is crisis.”

“Wil ik niet.”

“Maar het is crisis.”

“Wil ik niet.”

“Lieverdje niet zeuren.”

“Wil ik niet! Wil ik niet! Wil ik niet! Laat die stomme Rutte het maar oplossen.”

“We hebben veel aan Rutte te danken.”

“Die man…pap…die man…die Rutte! Wat een draaikont, wat een loser, wat een onbetrouwbaar wezen. Die man heeft ons land naar de afgrond geduwd. Hoe kan het dat hij nog de leider van ons land is? Een socialist die zegt dat hij een liberaal is. Ik moet altijd kokken als ik hem zie.”

“Ik wil niet dat je zo praat.”

“Nieuwe bestuurscultuur… Effe kokken. Wat een farce!”

“Wat is kokken toch?”

“Steek je vingers maar eens achter in je keel.”

“O, wat jij na je feest geheel spontaan deed.”

“Hou nou eens op. Mamma was ook straal. Maar ja, wanneer is die niet straal.”

“Waarom was jij eigenlijk dronken?” vroeg de vorst.

“Omdat ik me oprecht zorgen maak over mijn land. De oppositie is toch ook volkomen waardeloos, op een paar politici na. Nu was Omtzigt ook nog ziek. Heb je trouwens die Kaag gezien? Die praat nog bekakter dan oma!”

“Nu moet je echt ophouden.”

“Ach, jij bent ook een slappeling. Daar kan je ook niets aan doen.”

“O, hoor je dat? Mamma is weer aan het…zingen, geloof ik.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.