Geweldig filmpje: Hans Teeuwen over het wokewaanzinvirus

Hans Teeuwen maakte een geweldig filmpje tegen het woke-waanzinvirus dat onze cultuur infecteert: de literatuur, het toneel, de filmwereld, de beeldende kunst, de musea, ze zijn op weg naar totale krankzinnigheid.

Met name Bero Beyer, directeur van het Filmfonds, krijgt van Hans, volkomen terecht, onder uit de zak. (Gaat dat zien! Zeker ook om te lachen.)

Op Twitter waren er een enkele beroemde regisseurs die het filmpje van Hans hebben geretweet: Martin Koolhoven, Dave Schram, Maria Peters, Dick Maas, Esmé Lammers.

Het filmpje van Hans was gisteren, na 24 uur, zo’n kwart miljoen keer bekeken. And counting! Mensen die er meer verstand van hebben dan ik, zeggen dat ‘het de miljoen kan aantikken’.

Toch verbaasde mij iets. Ik dacht dat filmers in groteren getale Hans zouden steunen, maar het lijkt of men niet durft.

Ik weet dat je het Filmfonds nodig hebt om een film te maken. Krijg je geen subsidie, dan kan je het wel vergeten. Zelfs als je rijk genoeg bent om je eigen film te financieren (maar wie heeft er een paar miljoen op de plank liggen), heb je nog het Filmfonds nodig. Bero Beyer heeft dus macht.

Over het Filmfonds schreef ik in mei 2020 ook al. Ze zochten toen ‘filmconsulenten’ (salaris 5000 euro per maand) die onder andere scenario’s moesten beoordelen. De consultanten moesten wel ‘divers’ zijn en daarom had men het bureau Colourful ­People (‘gespecialiseerd in diversiteit en inclusie in de breedste zin van het woord’) ingeschakeld. Wie staat daar aan het hoofd? GroenLinkspolitica Naïma Azough.

Directeur Bero Beyer heeft zich dus nu omringd met weldenkende consulenten. En hij heeft dan ook een paar weldenkende uitspraken gedaan. Paul Verhoeven (beroemdste Nederlandse regisseur) vindt hij bijvoorbeeld ‘te wit’ en heeft maar ‘in beperkte mate’ bijgedragen aan onze filmcultuur. Ook wil Bero ‘meer films hebben over ons ‘koloniale verleden.’ Filmers mogen dus niet zelf bepalen waarover ze films willen maken. En… (“Theodor, je vriend Th. hier, ik breek even in. Ben jij niet bezig met een scenario over je vader en moeder in Indië? Is het dan niet verstandig om Bero te vriend te houden? Er zijn al zo veel scenario’s van je geweigerd.”)

O ja, verdomd.

Beste filmconsulenten en Bero Beyer,

Ik neem alles terug. Binnenkort kunt u een scenario van mijn hand tegemoet zien over ons koloniaal verleden. Ik moet alleen even mijn standpunten herzien.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.