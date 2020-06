“Hij herkent me niet meer,” zei de vrouw. Ze droeg een dunne bloemetjesjurk en witte slippers. Ze had het warm.

We stonden op de Oosterringdijk. Beiden met een aangelijnd dier aan de voeten.

“Gisteren stond hij voor de deur bij vreemden, een paar straten verderop.”

Ik wist niet goed wat te zeggen, stak een hand in een broekzak. Speelde met de poepzakjes.

“Uw man?” vroeg ik maar.

De vrouw begon te lachen alsof ik een goede mop had verteld, maar al snel zag ik haar lach langzaam van haar gezicht glijden en op de grond ploffen.

“Nee,” zei ze, en ze wees naar een wat oude oranje kat die tegen een lantaarnpaal stond te blazen.

Ik keek eens goed. Huh?

“Is dat Molly?”

De vrouw knikte.

“Molly is dement aan het worden. Ik moet hem aan de lijn houden, anders loopt ie weg.”

Dat verklaarde alles.

Opvanghond Bep stond nog steeds vlak achter me.

Ze is nieuw in de buurt en nog wat onwennig. Ik had verwacht dat ze vanaf de eerste wandeling door Molly geëscorteerd zou worden, wat ook bij Otis en Theo was gebeurd. Maar ik had Molly al een tijd niet gezien.

Molly, die opeens uit de struiken tevoorschijn schoot en naast de kleine Otis kwam lopen. Stoer, met de staart in de lucht. Tot we weer thuis waren.

Geen idee waarom hij dat deed, ik had het geen kat ooit zien doen, maar hij nam zijn taak als lijfwacht uiterst serieus. Een herder, die grommend tegenover Theo stond, kreeg een geweldige linkse directe op zijn neus. Jankende hond, verontwaardigd baasje, Molly die superieur verder schreed.

De honden accepteerden hun chaperon, ze liepen erbij als sterren.

Geweldig, die kat. Een legende.

Nu werd Molly zelf beveiligd.

“Heel zielig,” zei de vrouw.

Molly begon tegen de lantaarnpaal te krijsen.

“Hij weet niet meer bij wie hij hoort, hij is helemaal van slag. Het is toch ook niks, een kat aan een lijn?”

De liefde voor Molly slingerde tussen de woorden door.

Ik kon het niet aanzien. Bep begon aan de riem te trekken. Ik zei de vrouw gedag en liep verder.

“Hij weet niet wat er aan de hand is, die arme kat,” zei ik tegen Bep. Die stak haar neus in een muizenhol.

Natuurlijk keek ik nog een keer achterom. Molly stond nog steeds bij de lantaarnpaal. Hij keek naar ons. Ik meende een soort wanhoop in zijn ogen te zien. ‘Haal me hier uit!’ leek hij te willen zeggen.

Ik slikte, en trok een poepzakje uit mijn broekzak.

